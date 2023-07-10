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10 липня 2023, 14:04 Читать на русском

Недоліки платіжної системи Revolut у США дозволили злодіям вкрасти понад $20 мільйонів

Недолік у платіжній системі Revolut у США дозволив зловмисникам вкрасти понад $20 млн протягом кількох місяців у 2022 році, перш ніж компанія змогла закрити лазівку. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі зі справою.

Недолік у платіжній системі Revolut у США дозволив зловмисникам вкрасти понад $20 млн протягом кількох місяців у 2022 році, перш ніж компанія змогла закрити лазівку.
Фото: finance.ua

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За словами співрозмовників, лазівку вперше помітили наприкінці 2021 року, але зловмисники скористалися нею тільки на початку 2022 року.

Проблема виникла через відмінності між європейською та американською платіжними системами: при відхиленні деяких транзакцій Revolut помилково повертав кошти зі своїх грошей.

Зловмисники спонукали людей здійснювати дорогі покупки, які відхилялися. Гроші, що повернулися на рахунок, можна було перевести в готівку через банкомати.

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За словами джерел, проблема розкрилася тільки коли банк-партнер у США повідомив компанію, що на її рахунках зберігається менше грошей, ніж мало бути. У підсумку частину грошей, а саме $23 млн, вдалося повернути.

Проте попри це чистий збиток все одно склав близько $20 млн — майже 2/3 річного чистого прибутку компанії за 2021 рік.

У Revolut відмовилися коментувати цю ситуацію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що росіяни, які проживають в Європі, почали скаржитись на обмеження операцій за своїми картками та рахунками в банку Revolut.

Джерело: Мінфін
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