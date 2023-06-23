В Україні будуть виробляти дрони Bayraktar та Akinci. Обсяг запланованих інвестицій становить майже $100 мільйонів

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. Про це заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, повідомляє Yeni Akit.

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Виробництво в Україні

У компанії розраховують розпочати виробництво дронів Bayraktar та Akinci в Україні у 2025 році. Загальний обсяг запланованих інвестицій у підприємство становить $95,5 млн.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ «Авіа Венчурс» з метою відкрити два заводи в Україні. Очікується, що саме ТОВ «Авіа Венчурс» від імені компанії Baykar буде займатися будівництвом заводу, де будуть вироблятися дрони.

«Основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифікований у липні», — наголосив Байрактар.

За даними видання, стимулом для реалізації проєкту стало підписання у лютому 2022 року рамкової угоди між урядами України та Туреччини про співробітництво в аерокосмічній галузі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.