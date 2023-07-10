Конфлікт Джека Ма з владою Китаю обійшовся його компаніям в $850 мільярдів — Bloomberg

Конфлікт мільярдера Джека Ма з китайським урядом, який тримав майже три роки, наближається до завершення. За цей час компанії Ма Ant Group і Alibaba Group Holding втратили понад $850 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

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У п'ятницю китайська влада заявила, що завершує розслідування щодо Ant. При цьому компанія, яка займається фінансовими технологіями, заплатить штраф у розмірі майже $1 млрд.

Розслідування почалося після того, як Ма розкритикував регулювання фінансового сектору Пекіном у 2020 році, що змусило Ant відмовитися від найбільшого в історії первинного публічного розміщення акцій.

Але витрати для Alibaba і Ant не обмежуються штрафами. Після скасування первинного розміщення Ant Group довелося переглянути свою бізнес-модель: згорнути операції в чутливих секторах економіки і відмовитися від конкуренції з держбанками.

У результаті оцінка компанії, яка після IPO очікувалася на рівні $315 млрд, впала до $78,5 млрд.

Alibaba теж помітно постраждала, опинившись у центрі кампанії китайської влади щодо посилення контролю над ІТ-сектором. ІТ-гігант у березні оголосив про розділення свого бізнесу на шість підрозділів, які самостійно залучатимуть кошти та плануватимуть IPO. Як писала FT, план заздалегідь схвалили китайські регулятори.

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Зростання акцій Alibaba

Акції Alibaba в п'ятницю підскочили на 8% на новині про завершення розслідування Ant, а її ринкова вартість сягнула $234 млрд. Але це на $620 млрд менше від пікової вартості компанії 2020 року.

Наразі Ма посідає сьоме місце серед найбагатших китайців у рейтингу Forbes зі статками в $24,3 млрд.