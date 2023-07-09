Неповернення українських біженців коштуватиме економіці $113 мільярдів ВВП — дослідження

Без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до $113 млрд ВВП за 10 років (у цінах 2021 року). Це також може означати недоотримання близько $45 млрд податкових надходжень. Про це йдеться у дослідженні Центру економічного відновлення та EasyBusiness, пише УНІАН.

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«За розрахунками, близько 1,42 млн українських вимушених мігрантів в країнах Європи, а також 0,7 млн в країнах-агресорах належать до робочої сили (всього близько 2,1 млн осіб). Більшість дорослих мігрантів складають жінки у віці 25−49 років, левова частка з яких має вищу освіту та працювали до вторгнення.

Аналітики зазначають, що повернення цих мігрантів є важливим з точки зору забезпечення швидкого та стійкого економічного зростання: аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно буде залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб до робочої сили (навіть враховуючи припущення, що більша частина мігрантів планують повернутись).

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При цьому з часом бажання мігрантів повертатись знижується через їх інтеграцію в країнах-реципієнтах.

«В той час, як 7−10% вимушених мігрантів вже вирішили залишитись за кордоном, більшість мігрантів наразі схиляються до повернення. З плином часу все більше мігрантів знаходять роботу: лише за серпень 2022 — січень 2023 приблизно 17% вимушених мігрантів знайшли роботу або почали проходити професійні курси», — повідомляється у дослідженні.

Зазначається, що найбільша частка вимушених мігрантів будуть готові повернутись вже після перемоги. Для них головною проблемою є питання безпеки, натомість люди, котрі вже повернулись у рідні регіони, вказують на складні умови у місцях повернення.

При цьому, згідно з дослідженням, люди із зони бойових дій найбільше готові повертатись з-за кордону у безпечніші регіони при наданні допомоги із житлом, працевлаштування і фінансової підтримки.

Ще один важливий фактор для повернення українців — це можливості для працевлаштування.

«Згідно з результатами різних опитувань, наявність добре оплачуваної роботи і відносно вищий рівень життя в Україні, сприятиме поверненню наших співвітчизників. Проте із плином часу, все більше працездатних українців знаходять роботу за кордоном, що не сприяє їх намірам повернутися, особливо серед висококваліфікованих кадрів», — сказано в дослідженні.