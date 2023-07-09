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9 липня 2023, 16:15 Читать на русском

Неповернення українських біженців коштуватиме економіці $113 мільярдів ВВП — дослідження

Без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до $113 млрд ВВП за 10 років (у цінах 2021 року). Це також може означати недоотримання близько $45 млрд податкових надходжень. Про це йдеться у дослідженні Центру економічного відновлення та EasyBusiness, пише УНІАН.

Без ефективної державної політики у сфері повернення мігрантів Україна може втратити до $113 млрд ВВП за 10 років (у цінах 2021 року).
Фото: depositphotos

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«За розрахунками, близько 1,42 млн українських вимушених мігрантів в країнах Європи, а також 0,7 млн в країнах-агресорах належать до робочої сили (всього близько 2,1 млн осіб). Більшість дорослих мігрантів складають жінки у віці 25−49 років, левова частка з яких має вищу освіту та працювали до вторгнення.

Аналітики зазначають, що повернення цих мігрантів є важливим з точки зору забезпечення швидкого та стійкого економічного зростання: аби зростати з темпом 7% на рік, до 2032 року Україні потрібно буде залучити від 3,1 до 4,5 млн осіб до робочої сили (навіть враховуючи припущення, що більша частина мігрантів планують повернутись).

Читайте: Для зростання ВВП до $1 трлн Україні потрібне населення 55 млн: як повернути мігрантів

При цьому з часом бажання мігрантів повертатись знижується через їх інтеграцію в країнах-реципієнтах.

«В той час, як 7−10% вимушених мігрантів вже вирішили залишитись за кордоном, більшість мігрантів наразі схиляються до повернення. З плином часу все більше мігрантів знаходять роботу: лише за серпень 2022 — січень 2023 приблизно 17% вимушених мігрантів знайшли роботу або почали проходити професійні курси», — повідомляється у дослідженні.

Зазначається, що найбільша частка вимушених мігрантів будуть готові повернутись вже після перемоги. Для них головною проблемою є питання безпеки, натомість люди, котрі вже повернулись у рідні регіони, вказують на складні умови у місцях повернення.

При цьому, згідно з дослідженням, люди із зони бойових дій найбільше готові повертатись з-за кордону у безпечніші регіони при наданні допомоги із житлом, працевлаштування і фінансової підтримки.

Ще один важливий фактор для повернення українців — це можливості для працевлаштування.

«Згідно з результатами різних опитувань, наявність добре оплачуваної роботи і відносно вищий рівень життя в Україні, сприятиме поверненню наших співвітчизників. Проте із плином часу, все більше працездатних українців знаходять роботу за кордоном, що не сприяє їх намірам повернутися, особливо серед висококваліфікованих кадрів», — сказано в дослідженні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+8
Три літри
Три літри
9 липня 2023, 17:04
#
Підписався почитати про гетьманцева
+
+38
Olimpiec
Olimpiec
9 липня 2023, 17:32
#
У нас десятки уничтоженных городов, сотни сел. кто-то вообще задается вопросом, где все эти люди ,куда и для чего им вообще возвращаться? почему тема миллионов внутренних беженцев табу в СМИ? И нравится тема подачи беженцев из Европы, не приедут, меньше денег у нас будет. А хоть что-то делается для их возвращения? Кроме как деньги с душ считать? Особенно приятно возвращаться мужчинам, ты вернись, только если работы не будет, не обижайся, обратно уже не выпустим.
+
+8
wijamit390
wijamit390
9 липня 2023, 17:46
#
Проблема еще в том, что выехали в большенстве своем женщины, в том числе и молодые, неженатые и без детей. В связи с этим молодым парнят банально физически не будет хватать дивчат. А это будущая демографическая яма, напряжение в обществе и все остальное.

Можете закидать меня камнями, но я думаю, что выпускать женщин без детей — ошибка.
+
0
Bely
Bely
9 липня 2023, 18:03
#
Вряд ли это будет с учетом потерь мужчин на фронте
+
0
mlp711141
mlp711141
9 липня 2023, 20:19
#
А есть девушки, которым потеря парня настолько критична, которые любили лишь его одного, единственного. Потеря любимого на фронте им будет означать, что государство отняло у них самое ценное, вторую половинку, хоть он ей таковой ещё не был. А значит, они надолго могут остаться незамужними (если не выйдут замуж за нелюбимиого), или будут искать себе мужа за границей (а может и в «L*» подадутся).
+
0
mlp711141
mlp711141
9 липня 2023, 20:27
#
Имеешь право на данное мнение.
А от таких как я ожидать наличие детей нет смысла. Климакс в 24 года — после 27 лет отцом не станешь (я IS). А мне за сорок уже. Если у моей девушки (она мне до сих пор подруга — кто кого перестесняется и другие причины, почему мы до сих пор не вместе) скорее всего ещё порядок в отношении репродуктивной функции, то мой поезд давно ушёл. Только генная инженерия. А значит от нас никакой демографической пользы.
+
0
mlp711141
mlp711141
9 липня 2023, 20:06
#
Вставлю свои 50 центов.
Я уже писал/а/и ранее, что не вижу смысла возвращаться. Довелось прочитать, что несмотря на то, что ликвидируют ТЦКСП, никто не собирается ликвидировать поголовную обязанность обучаться военному делу. А это значит, что если ты негоден/на/ны к военной службе — это твоё частичное поражение в гражданских правах из-за статьи в военном билете. Переход на контрактную армию должен означать возможность добровольно выбирать, нужен ли тебе военный билет или нет. Это право (на наличие или отказ от военного билета и воинской подготовки) должно в равной степени распространяться и на парней и на девушек и на интерсексов и на трансгендеров. И должно быть сокращено количество предприятий разной формы собственности, где военный билет обязателен — чем шире зона трудоустройства без военного билета, тем больший будет уровень подъёма экономики через привлечение более широкого круга людей, кандидатов на ту или иную должность через меньшее ограничение права на труд, вызванное непригодностью к военной службе и уменьшение уровня коррупции в системе здравоохранения. Иначе — иностранцам и лицам без гражданства будет трудоустроиться проще, чем гражданам Украины, которым отказывают в праве на труд через непригодность к военной службе по состоянию здоровья.
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