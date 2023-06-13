Збитки довкіллю через обстріли росіянами військових об’єктів у 2022 році сягають майже 300 мільярдів

Збитки довкіллю спричинені бомбардуванням росіянами військових об'єктів у 2022 році оцінюються у 298 млрд грн. Про це заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони майор Владислав Дудар, повідомляє Military Media Center.

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Відповідна оцінка, яка враховує забруднення територій і викиди в атмосферу, була проведена в рамках роботи спільної робочої групи за участі фахівців Міноборони та Міндовкілля.

«За цей рік (2023 — ред.) ми провели обстеження близько 40 об'єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією», — додав Дудар.

За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що сума орієнтовної шкоди навколишньому середовищу через підрив росіян Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд грн.