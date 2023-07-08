Національний банк протягом тижня, з 3 по 7 липня, купив на міжбанківському валютному ринку $6,66 млн і продав $478,51 млн. Чистий продаж валюти становив $471,85 проти $520,35 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк зменшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $48,5 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $184,56 млн;
- продав $12 934,37 млн.
Чистий продаж валюти становив $12 749,81 млн.
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Джерело: Мінфін
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