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7 липня 2023, 19:17 Читать на русском

Кабмін розблокував роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 7 липня, призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомляє перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 7 липня, призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Фото: pixabay.com

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«Регулятор грального бізнесу КРАІЛ знову отримав кворум — сьогодні призначено нового члена (Яхнія Євгена). Для цього нещодавно ми вносили зміни законопроєктом № 9052 де прибрали колізію щодо того, хто має призначати членів КРАІЛ: або Комітет або уряд», — зауважив Железняк.

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За його словами, після цього КРАІЛ має:

  • розблокувати видачу ліцензій,
  • запустити ліцензійні умови для лотерей,
  • відновити зупинення ліцензій за порушення їх умов,
  • запустити систему онлайн-моніторингу діяльності організаторів азартних ігор.
Джерело: Мінфін
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