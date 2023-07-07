Чиновникам Полтавського ГЗК Жеваго обрано запобіжні заходи: утримання під вартою або заставу від 2 до 60 мільйонів

Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи керівництву ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», що належить Ferrexpo олігарха Костянтина Жеваго, та фірми-прокладки — утримання під вартою або застава від 2 до 60 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

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«Відповідно до рішення судді, всі шість підозрюваних повинні перебувати в СІЗО з альтернативою внесення застави», — йдеться в повідомленні.

Організатор угод має внести 60 млн, решта — від 2 до 40 млн грн.

У ДБР зазначили, що підозрювані намагалися уникнути контактів зі слідством та переховувалися, але були затримані та доставлені до суду під конвоєм.

Співробітники ДБР у взаємодії із СБУ та Офісом Генерального прокурора наприкінці червня повідомили про підозру керівництву правління ПрАТ «Полтавський ГЗК», начальникам відділів, через які здійснювали фінансові угоди підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, за якою відбувалися махінації.

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Слідство встановило, що посадовці протиправно заволоділи майже 400 млн грн від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, без відповідних дозволів продавали щебеневу сировину, яка виготовлялася з відходів, добутих у кар'єрі корисних копалин.

Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

Вирішується питання застосування зазначеним особам запобіжного заходу. Слідчі ДБР ініціюють запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання за цими статтями — до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.