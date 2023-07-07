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7 липня 2023, 16:34 Читать на русском

Американські корпорації Mondelez, Mars, та PepsiCo рекордно збільшили продажі у рф — Bloomberg

Американські корпорації Mars, PepsiCo та Mondelez, які відмовилися йти з російського ринку, зафіксували бум продажів своєї продукції у рф на тлі виходу конкурентів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на звітність компаній за 2022 рік.

Американські корпорації Mars, PepsiCo та Mondelez, які відмовилися йти з російського ринку, зафіксували бум продажів своєї продукції у рф на тлі виходу конкурентів.
Фото: agroportal.ua

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Mondelez

Зокрема, виручка російського ТОВ «Мон'деліс Русь», яке виробляє печиво під брендами «Ювілейне» та Oreo, а також шоколад Alpen Gold та Milka, зросла минулого року одразу на 38% - до 92 млрд рублів ($1,1 млрд). Чистий прибуток компанії збільшився у чотири рази — з 6,73 млрд до 27,08 млрд рублів.

Прибутковість збільшилася завдяки ціноутворенню, зростанню обсягів проданої продукції та призупиненню витрат на рекламу, вказано у річному звіті компанії. З нього випливає, що у 2022 році на частку росії припало 4% консолідованої виручки Mondelez.

Mars

Виручка ТОВ «Марс», яке виробляє шоколадні батончики Mars і Snickers, а також корми для тварин під популярними марками Whiskas і Pedigree, зросла за рік на 14% - до 177 млрд рублів. Водночас чистий прибуток компанії підскочив на 58% - до 27 млрд рублів.

PepsiCo

Виручка ТОВ «Пепсіко Холдінгс» у Росії зросла на 16% - до 186,56 млрд рублів, а прибуток збільшився вчетверо, до 37,76 млрд рублів. Виробник напоїв вказував, що операції в росії принесуть 5% консолідованого чистого виторгу у 2022 році в порівнянні з 4% роком раніше.

В Mondelez і Pepsi попередили, що існують обмеження на переказ коштів до та з рф. Водночас Bloomberg зауважує, що цим російським підрозділам американських груп поряд з іншими місцевими компаніями доведеться сплатити запроваджений у росії новий «податок на надприбутки» у розмірі 10% від суми перевищення прибутку за 2021−2022 роки над показником 2018−2019 років.

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Американські компанії залишилися в Росії, оскільки це не заборонено санкціями, але пообіцяли вести в країні «обмежену» діяльність, продаючи лише «основні» продукти.

Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта у вересні заявляв, що компанія припиняє продаж у росії напоїв під брендами 7Up та Pepsi. Але підрозділ компанії продовжує продавати в Росії чіпси, молоко, дитяче харчування та квас

Президент Mars Wrigley Ендрю Кларк також пообіцяв зменшити присутність компанії в Росії до мінімуму, не вдаючись до подробиць.

Mondelez у червні заявила, що скоротила свою діяльність, припинила нові капіталовкладення, запуск нових продуктів та витрати на рекламу в росії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+6
preyvanamor
preyvanamor
7 липня 2023, 17:35
#
«бізнес на крові» ©
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0
NicolaZnow
NicolaZnow
7 липня 2023, 17:51
#
Цікаво, тут багато патріотів, які відмовилися від продукції компаній які не пішли з ринку рашки?
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