Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

7 липня 2023, 16:01 Читать на русском

Пальне на АЗС за тиждень здорожчало на 2-5 грн/л

У період із 30 червня по 7 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 3 грн/л і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельне пальне — на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання encorr.

У період із 30 червня по 7 липня середня ціна по країні на бензин А-95 зросла на 3 грн/л і склала 47,89 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 2,77 грн/л — до 49,96 грн/л, а дизельне пальне — на 3,44 грн/л, до 46,84 грн/л.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема на ОККО і WOG бензини марки А-95 й А-95-преміум здорожчали на 3 і 2 грн/л, до 49,99 і 51,99 грн/л відповідно. Дизельне пальне у цих мережах додало 5 грн/л, до 49,99 грн/л.

На станціях «Укрнафти» бензини й ДП здорожчали на 4,91 грн/л: бензин А-95 — до 45,90 грн/л, бензин А-95+ - до 47,90 грн/л, дизпальне — до 44,90 грн/л. SOCAR підняв вартість звичайної «п'ятірки» і дизпального на 4 грн/л, А-95+ — на 5 грн/л.

UPG підняла ціни на всі види пального на 4,1−5 грн/л, KLO — на 2,8−4,9 грн/л.

Відкоригували ціни на пальне у бік збільшення майже всі роздрібні мережі, за винятком станцій групи «Приват».

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 30 червня по 7 липня, грн/л:

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 липня в Україні податки на пальне повернулися на довоєнний рівень. Так, після повернення податків ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 євро за 1 000 літрів, на дизпальне — до 139,5 євро за 1 000 літрів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами