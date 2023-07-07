НБУ фіксує подальше зростання ставок за гривневими депозитами

Процентні ставки за строковими гривневими депозитами продовжують зростають та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за липень 2023 року.

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«Процентні ставки за строковими гривневими депозитами надалі зростають та в більшості банків вже покривають очікувану інфляцію. Як результат, зросла схильність до заощаджень у національній валюті та сформувалася тенденція до зростання обсягів та частки строкових вкладів фізичних осіб. Поліпшення строкової структури депозитів і надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції», — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку також зазначають, що співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку практично не змінилося, як за операціями клієнтів, так і за власними операціями банків.

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Інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти у червні дещо зменшилися порівняно з травнем. Відхилення курсу сірого ринку від офіційного зберігається у вузькому діапазоні.