Курс валют на 7 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 7 липня, курс долара на готівковому ринку додав 5 копійок у покупці і не змінився у продажу. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подорожчало на 15 копійок.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 3 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,35 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,23−37,25, євро — 40,70−40,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,79−40,19 грн/євро.

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