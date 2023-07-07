Binance оновить ряд криптогаманців, атаки на криптопроєкти: що нового на ринку криптовалют

Binance оновить низку криптогаманців для підвищення безпеки

Криптовалютна біржа Binance у третьому кварталі проведе модернізацію гаманців з метою підвищення ефективності та безпеки клієнтських коштів. Ініціатива призведе до анулювання окремих адрес депозитів та коментарів до платежів (memo).

Клієнти мають налаштувати нові параметри.

Модернізація пройде поетапно і торкнеться різних мереж, включаючи біткоїн, Ripple, Solana, Litecoin, Polkadot, Avalanche та Cardano.

Користувачів індивідуально повідомлять електронною поштою про необхідність генерації нових адрес та коментарів. До цього моменту можна використовувати поточні опції.

У компанії наголосили, що перехід не призведе до втрати коштів на «старих» адресах. Надходження будуть доступні у розділі «Історія депозитів». В цьому випадку для депонування активів доведеться заповнювати форму вручну — біржа не зараховуватиме їх автоматично.

Кількість атак на криптопроекти зросла на 63%

Число спрямованих на криптоіндустрію зломів, хакерських атак та шахрайських інцидентів за другий квартал 2023 року становило 81. Цей показник зріс на 63% порівняно з тим же періодом минулого року. Про це йдеться у звіті компанії Immunefi.

За попередні три місяці було втрачено приблизно $265 млн:

$220 млн внаслідок зломів,

$45 млн — через інші події.

Це демонструє зниження втрат на 60,4%, порівняно з другим кварталом 2022 року, зазначили автори документа.

Найбільше постраждав гаманець Atomic Wallet. Внаслідок його злому було вкрадено $100 млн. Аналітики окремо відзначили екзит-скам проєкту Fintoch на $31,6 млн.

На BNB Chain та Ethereum припало 44,4% та 32,1% від загальної кількості інцидентів відповідно.

Збитки DeFi-проектів склали $228,5 млн, централізовані платформи втратили набагато менше — $37 млн.

З $265 млн вкрадених коштів було повернуто лише $10 млн.

Обсяг «нерухомих» біткоїнів досяг історичного максимуму

У червні обсяг першої криптовалюти, яка перебувала без руху понад рік, досягла історичного максимуму в 70% від загальної ринкової пропозиції монети. Про це повідомляє ARK Invest у щомісячному звіті.

На думку аналітиків, показник свідчить про впевненість ходлерів та інституціоналів у довгострокових перспективах цифрового золота.

За підсумками місяця біткоїн закрився на рівні $30 460, продемонструвавши зростання на 11,9%. Експерти підкреслили, що актив придбав сильну технічну підтримку на 200-тижневій ковзній середній, торгуючись на 14% вище за неї.

Кількість біткоїнів на позабіржових ринках також досягла нового максимуму, до кінця кварталу закрившись на позначці 60% загальної пропозиції. Це говорить про те, що компанії та великі інвестори все частіше розглядають актив як довгострокове вкладення, вважають в ARK Invest.

Влада Флориди звинуватила криптобіржу Bittrex у порушенні законів штату

Управління фінансового регулювання Флориди (OFR) звинуватило криптовалютну біржу Bittrex у порушенні законів штату, подавши на неї скаргу перед банкрутством.

Згідно з судовими документами, платформа змішувала активи клієнтів з операційним капіталом та не виконувала зобов'язання у потрібному обсязі.

«Рішення про те, які з цих порушень пред'являти в нашій адміністративній скарзі повністю знаходиться в компетенції Управління», — заявив помічник головного юриста регулятора.

З жовтня 2022 по березень 2023 OFR спільно з відомствами з інших штатів розслідувала діяльність компанії.

17 квітня Управління фінансового регулювання Флориди направило біржі скаргу. У той же день Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала позов проти Bittrex і Bittrex Global у зв'язку з порушеннями законодавства.

Через деякий час компанія направила клопотання про відхилення судового розгляду з SEC, заявивши, що відомство не має повноважень регулювати криптовалюти.