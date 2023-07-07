Роботу податкової оцінюватимуть за рівнем задоволеності людей її послугами — законопроєкт

Сьогодні, 7 липня, уряд розгляне законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оцінки ефективності роботи податкових органів». Про це повідомляє перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк.

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«Суть проста, до повноважень Мінфіну додається затвердження переліку ключових показників ефективності (KPI) роботи податкової», — зазначив він.

Ці ключові показники ефективності роботи податкових органів, мають дати змогу оцінити:

повноту вжитих податковими органами заходів щодо дотримання платниками податків вимог податкового законодавства;

рівень задоволеності платників податків послугами ДІС.

Також передбачено звітування про результати виконання переліку KPI та відповідальність податкових органів за їх невиконання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що президент України Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.