У Києві пройшов дитячий табір із фінансової грамотності «Freedom Camp»

Напередодні організації дитячого кемпу, фінансовий портал « Мінфін » спільно з навчальним центром « Біржовий університет » з провели церемонію нагородження фінансових лідерів думок Fin Blogger Award 2023 . Завдяки премії вдалося зібрати кошти на реалізацію соціального проєкту — безкоштовного літнього табору із фінансової грамотності для дітей «Freedom Camp».

Табір відбувся на території UNIT.City з 26 по 30 червня. У ньому взяли участь 28 дітей віком від 10 до 14 років. Головною метою проєкту було допомогти маленьким українцям зрозуміти значення грошей, навчити їх раціонально планувати та розумно витрачати кошти, а також накопичувати та досягати фінансових цілей.

Спікером курсу стала Олеся Твердохліб — інвестиційна експертка з досвідом понад 7 років у фінансовій сфері та на фондовому ринку. Менторка курсу спростила складні фінансові терміни та навчила дітей основам фінансової грамотності.

Протягом п'яти днів навчальна програма табору забезпечила дітям важливий старт для майбутніх фінансових успіхів, допомогла їм зрозуміти та опанувати необхідні знання. Програма кемпу містила 13 уроків з різних тем, що стали основою для розвитку фінансової грамотності у молодших учасників. Спікер курсу розповіла:

про історію грошей, типи доходу, правила заробітку та інфляцію;

про фондовий ринок, що таке інвестиції, цінні папери, історії відомих інвесторів;

як планувати свої витрати;

як накопичувати кошти, щоб реалізувати свої мрії;

у що можна безпечно інвестувати.

Freedom Camp використовував креативний підхід та інтерактивні методи, зокрема діти складали бюджет, вчилися планувати витрати та доходи. Особливої популярності серед маленьких українців набула гра «Фондовий ринок», де вони могли симулювати купівлю та продаж акцій на основі повідомлень від реальних компаній.

Завдяки програмі табору діти мали нагоду почути цікаві лекції від запрошених спікерів, які поділилися своїм досвідом у світі фінансів.

Тетяна Боримська, засновниця центру «CashFlow kids» та фінансовий радник, розповіла про фінансову подушку і як її накопичити.

Юлія Баткалова, засновниця школи фінансів та фінансовий експерт програми «Ранок вдома», презентувала 5 головних кроків до досягнення мрії.

Аліна Шух, фінансова радниця й співзасновниця компанії з фінансового консалтингу SMART, надихнула своїм прикладом того, як можна заробити, якщо бути спортсменом.

Анна Пацан, співзасновниця WEB3 університету Learn to Earn Global, ознайомила дітей з цифровою фінансовою грамотністю.

Михайло Пацан, експерт з фінансових ринків і криптовалют, засновник блокчейн-платформи «Amsets», на практичних прикладах продемонстрував роботу штучного інтелекту.

Kobra Agency — агенція з просування брендів та експертів у Tik Tok. Експерти компанії розповіли про тренди та лайфхаки зйомки відео у соціальній мережі.

Протягом дня дітей вчили не лише фінансовій грамотності, але й вони активно брали участь у різноманітних заняттях, екскурсіях та виконували цікаві завдання. У рамках програми табору діти мали можливість побувати на екскурсії територією інноваційного парку UNIT.City та більше дізнатися про компанії-резидентів.

З метою розширення світогляду організатори Freedom Camp ініціювали відвідування різних компаній. Наприклад, завітали до офісу Forbes, де познайомилися з головним редактором Борисом Давиденком, який розповів про роботу редакції та поділився цікавими фактами про журнал. Крім того, вони досліджували дивовижний світ віртуальної реальності завдяки компанії Sensorama. Також відвідали радіогрупу «ТАВР Медіа» («Хіт FM», «Радіо Байрактар», «Наше радіо», Radio Roks), де діти познайомилися з відомими радіоведучими та навіть приміряли навушники під час музичної паузи. А ще — завітали до ДТЕК і познайомилися з командою компанії.

На завершальному занятті діти презентували свої проєкти, де детально описали свої цілі та шляхи досягнення за допомогою методики SMART та знань з фінансової грамотності.

Тиждень фінансової грамотності показав велику потребу та важливість проведення подібних заходів для молодшого покоління. Фінансова освіта зі шкільного віку допоможе їм надалі приймати розумні рішення, мінімізувати ризики, пов'язані з фінансами, витратами, кредитами та шахрайством. Програма Freedom Camp відкрила перед дітьми двері до світу фінансової грамотності та почала їхню подорож до фінансової незалежності та успіху.