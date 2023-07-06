Британія виключила зі санкційного списку колишнього топменеджера російського Сбербанку

Велика Британія виключила зі списку санкцій проти Росії одну фізичну особу. Про це повідомляється на сайті британського уряду. За даними ВВС, йдеться про колишнього заступника голови правління російського Сбєрбанку Льва Хасіса.

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Про запровадження санкцій щодо Хасіса Британія оголосила наприкінці березня 2022 року.

Обмежувальні заходи було введено у відповідь на російське вторгнення в Україну. Хасіс, який має громадянство США, виїхав з Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, а в середині лютого 2022 року він оголосив про дострокову відставку з посади у Сбербанку.

Щодо Льва Хасіса санкції також запровадили:

Канада (з кінця лютого 2022 року),

Австралія (з квітня 2022 року),

Україна (з жовтня 2022 року).

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Серед російських банкірів, які потрапили під санкції Великої Британії, залишається засновник банку «Тинькофф» Олег Тиньков та голова Сбербанку Герман Греф. Санкції передбачають заморожування британських активів, а також заборону на в'їзд до Сполученого Королівства.