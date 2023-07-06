Британія виключила зі санкційного списку колишнього топменеджера російського Сбербанку

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 липня 2023, 19:01 Читать на русском

Британія виключила зі санкційного списку колишнього топменеджера російського Сбербанку

Велика Британія виключила зі списку санкцій проти Росії одну фізичну особу. Про це повідомляється на сайті британського уряду. За даними ВВС, йдеться про колишнього заступника голови правління російського Сбєрбанку Льва Хасіса.

Велика Британія виключила зі списку санкцій проти Росії одну фізичну особу.
Фото: facebook.com/lev.khasis

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Про запровадження санкцій щодо Хасіса Британія оголосила наприкінці березня 2022 року.

Обмежувальні заходи було введено у відповідь на російське вторгнення в Україну. Хасіс, який має громадянство США, виїхав з Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, а в середині лютого 2022 року він оголосив про дострокову відставку з посади у Сбербанку.

Щодо Льва Хасіса санкції також запровадили:

  • Канада (з кінця лютого 2022 року),
  • Австралія (з квітня 2022 року),
  • Україна (з жовтня 2022 року).

Читайте також: Зеленський ввів санкції проти акціонерів Альфа-банку та структур групи

Серед російських банкірів, які потрапили під санкції Великої Британії, залишається засновник банку «Тинькофф» Олег Тиньков та голова Сбербанку Герман Греф. Санкції передбачають заморожування британських активів, а також заборону на в'їзд до Сполученого Королівства.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами