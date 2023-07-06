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6 липня 2023, 18:05 Читать на русском

Україна повернула 32 мільйони, розкрадені в Мінекології при Януковичу

У дохід держави повернуто понад 32 млн грн збитків, завданих чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів часів колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У дохід держави повернуто понад 32 млн грн збитків, завданих чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів часів колишнього президента Віктора Януковича.
Фото: slovoidilo.ua

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За даними слідства, у 2011−2012 роках Мінприроди закупило послуги програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природнього середовища з використанням технологій дистанційного зондування Землі.

Натомість таке програмне забезпечення фактично не розроблялося та не впроваджувалося, а його функціонал виконувався іншими ліцензійними готовими програмними продукти суттєво нижчої вартості.

У лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику Міністра — керівнику апарату Міністерства екології та природних ресурсів України 2010−2013 років та двом громадянам Республіки Австрія — уповноваженим особам компаній-нерезидентів, задіяним у схемі, яким додатково інкриміновано відмивання легалізацію (коштів) доходів, одержаних злочинним шляхом.

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«19 червня 2023 року стороною захисту відшкодовано всю суму завданих збитків в сумі понад 32 млн грн (які зараховано на державний казначейський рахунок), а 4 липня 2023 року справу скеровано до Вищого антикорупційного суду», — зазначили в НАБУ.

Джерело: Мінфін
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