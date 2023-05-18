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18 травня 2023, 19:33 Читать на русском

Детективи НАБУ розпочали навчання у сфері криптовалют для виявлення незаконних активів

У НАБУ понад 250 детективів та аналітиків розпочали дев’ятимісячне навчання з криптовалют для виявлення незаконних активів. Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

У НАБУ понад 250 детективів та аналітиків розпочали дев’ятимісячне навчання з криптовалют для виявлення незаконних активів.
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

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«Понад 250 детективів і аналітиків НАБУ розпочали вивчати інструменти „сучасної“ корупції - криптовалютні технології. Бюро розуміє, що значну частину вкрадених коштів топкорупціонери намагаються акумулювати, використовувати та приховати в криптовалюті», — йдеться в повідомленні.

Тренінг «СryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів» є наймасштабнішим в історії Бюро.

Серед експертів — фахівці з віртуальних активів та провідні тренери з України та світу, представники криптоспільноти та розробники аналітичного інструментарію.

Очікується, що під час навчання працівники НАБУ підвищать знання та навички з відслідковування та документування незаконних криптоактивів, використання світових та найбільш популярних криптоінструментів, налагодять належну кооперацію та взаємодію з ключовими українськими та світовими криптобіржами і криптообмінниками, а також оперативний обмін інформацією з міжнародними правоохоронними організаціями.

«Відтак, працівники НАБУ будуть інтегровані до міжнародної екосистеми крипторозслідувачів, а криптовалюта перестане бути „панацеєю“ корупціонерів для приховування злочинів», — додали в НАБУ.

Навчання триватиме з травня 2023 по січень 2024 року.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 травня 2023, 20:05
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ХА — ХА!!! Гдавное вовремя! …стой, постой — карман пустой…
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