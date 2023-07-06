Втрати Укрнафти та Укртатнафти під керівництвом Коломойського оцінюються у 100 мільярдів

За попередньою оцінкою, колишній менеджмент міг завдати компаніям Укрнафта та Укртатнафта втрат на суму до 100 млрд грн. Про це заявив чинний керівник компаній Сергій Корецький в інтерв'ю ЕП.

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«Проблемних питань, з якими зіштовхнувся новий менеджмент, орієнтовно — до 100 млрд грн», — зазначив Корецький.

За його словами, дебіторська заборгованість тільки Укрнафти з 2015 року становить 30 млрд грн. Також на балансі Укрнафти є нафта, яку не знайшли. Її вартість становить понад 3 млрд грн.

Крім того, зафіксували нестачу нафти від постачальників Socar і Укртранснафта на суму також понад 3 млрд грн.

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Водночас дебіторська заборгованість Укртатнафти становить близько 40 млрд грн.

«Після відновлення обліку треба донарахувати податків на мільярдні суми», — підкреслив Корецький.

Паливні картки

Він також нагадав, що Укрнафта має паливні картки на близько 5 млрд грн. Компанія хоче передати їх військовослужбовцям, але емітенти карток — компанії, пов’язані з Ігорем Коломойським — заблокували їх.