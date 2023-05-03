Укрнафта хоче отримати в управління відібрану у Коломойського нафтогазову компанію

Компанія Укрнафта просить передати їй в управління корпоративні права «ВК «Укрнафтобуріння», яку напередодні держава забрала в Ігоря Коломойського та партнерів. Про це йдеться в листі компанії до Міністерства економіки, який є в розпорядженні ЕП.

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У листі Укрнафта стверджує, що Укрнафтобуріння займалася розробкою Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, але зосереджувалася на видобуванні газу, хоча запаси нафти на цьому родовищі більші.

Та наразі схема збору та транспортування видобутої на родовищі продукції залишилася інтегрованою у виробничу схему Укрнафти.

Компанія каже, що зможе наростити видобуток нафти на Сахалінській площі на 14%, а також збільшили видобуток газу.

Також компанія хоче отримати в управління ТОВ «Сіріус-1», ТОВ «Сахалінське» та ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» які є партнерами Укрнафтобуріння за угодами про спільну діяльність на Сахалінській площі.

На акції цих компаній раніше наклали арешт та передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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