Shein планує провести лістинг акцій у США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 липня 2023, 14:40 Читать на русском

Shein планує провести лістинг акцій у США

Популярний на світовому ринкові виробник одягу Shein обговорює із трійкою інвестбанків та парою торгових майданчиків варіанти для проведення IPO своїх цінних паперів у Сполучених Штатах. Фірма поки що не обрала місце розміщення акцій, але розглядає NASDAQ та NYSE, про що інформують експерти LBLV.

Популярний на світовому ринкові виробник одягу Shein обговорює із трійкою інвестбанків та парою торгових майданчиків варіанти для проведення IPO своїх цінних паперів у Сполучених Штатах.
Фото: LBLV

Терміни лістингу наразі не встановлені. Також не виключено, що зрештою Shein відмовиться від розміщення цінних паперів найближчим часом.

Протягом останніх червневих днів стало відомо, що китайська фірма надіслала заяву на реєстрацію лістингу до SEC. Але потім відповідні публікації були відкликані, оскільки вони містили неправдиву інформацію. Згідно з уточненими даними, ритейлер займався лише складанням чернеток таких заявок.

Минулого року компанія провела раунд залучення інвестицій, отримавши в результаті $2 мільярди. Її оцінна вартість при цьому склала $66 мільярдів, що на 34% менше за значення, зафіксоване у 2022-му.

За словами аналітиків LBLV, зниження оцінки дозволить Shein збільшити ринкову ціну, якщо лістинг відбудеться.

Про намір компанії повернутися до планування розміщення акцій на Нью-Йоркській біржі інформація з'явилася ще в перші місяці 2022-го. Обговорювалася, окрім іншого, зміна громадянства засновника Shein для обходу суворих правил КНР, що стосуються лістингів за кордоном. На початку цього року повідомлялося, що компанія від планів щодо IPO не відмовилася.

Олександр Миронов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами