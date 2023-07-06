Shein планує провести лістинг акцій у США

Популярний на світовому ринкові виробник одягу Shein обговорює із трійкою інвестбанків та парою торгових майданчиків варіанти для проведення IPO своїх цінних паперів у Сполучених Штатах. Фірма поки що не обрала місце розміщення акцій, але розглядає NASDAQ та NYSE, про що інформують експерти LBLV .

Терміни лістингу наразі не встановлені. Також не виключено, що зрештою Shein відмовиться від розміщення цінних паперів найближчим часом.

Протягом останніх червневих днів стало відомо, що китайська фірма надіслала заяву на реєстрацію лістингу до SEC. Але потім відповідні публікації були відкликані, оскільки вони містили неправдиву інформацію. Згідно з уточненими даними, ритейлер займався лише складанням чернеток таких заявок.

Минулого року компанія провела раунд залучення інвестицій, отримавши в результаті $2 мільярди. Її оцінна вартість при цьому склала $66 мільярдів, що на 34% менше за значення, зафіксоване у 2022-му.

За словами аналітиків LBLV, зниження оцінки дозволить Shein збільшити ринкову ціну, якщо лістинг відбудеться.

Про намір компанії повернутися до планування розміщення акцій на Нью-Йоркській біржі інформація з'явилася ще в перші місяці 2022-го. Обговорювалася, окрім іншого, зміна громадянства засновника Shein для обходу суворих правил КНР, що стосуються лістингів за кордоном. На початку цього року повідомлялося, що компанія від планів щодо IPO не відмовилася.

Олександр Миронов, фінансовий аналітик LBLV