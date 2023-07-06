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6 липня 2023, 12:08 Читать на русском

В Данії Saxo Bank зобов'язали згорнути торгівлю криптовалютою: що нового на ринку цифрових валют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Влада Данії зобов'язала Saxo Bank згорнути торгівлю криптовалютою — Bloomberg

Служба фінансового нагляду Данії зобов'язала місцевий Saxo Bank до кінця 2024 ліквідувати свої позиції в цифрових активах. Про це повідомляє Bloomberg.

Регулятор пояснив, що власні операції з криптовалютами не належать до списку дозволених видів діяльності для фінансових установ.

Saxo Bank запустив платформу для торгівлі клієнтами криптовалютами. З метою хеджування організація додала на баланс неназвану суму у цифрових активах.

Нові правила, що стосуються крипторинків, набудуть чинності наприкінці 2024 року, тому область «поки що залишається нерегульованою», нагадали у FSA.

Провідний банк Сінгапуру DBS Bank додав підтримку цифрового юаня

Найбільший сінгапурський банк DBS Bank відкрив для клієнтів можливість отримувати платежі у цифровому юані (e-CNY).

Нещодавно запущена компанією платформа дозволяє мерчантам автоматично переказувати суми в китайській CBDC на банківські депозитні рахунки. За заявою банку щонайменше один клієнт вже скористався опцією.

У лютому DBS Bank заявив про плани подати заявку на отримання ліцензії для надання криптовалютних послуг у Гонконгу — автономному районі КНР.

У Сінгапурі банк має схвалення регулятора з 2021 року. Фінансова компанія запустила у місті-державі орієнтовану на інституціональних інвесторів криптоторгівельну платформу DDEx.

Binance призупиняє підтримку введення та виведення токенів, пов'язаних з проектом Multichain

З 7 липня криптовалютна біржа Binance призупинить підтримку введення та виведення кількох токенів після травневого інциденту з кроссчейн-проектом Multichain.

Блокування торкнулося монет, створених проблемним протоколом у різних мережах:

  • Polkastarter (POLS) на BNB Chain;
  • Alchemy Pay (ACH) на BNB Chain;
  • SuperVerse (SUPER) на BNB Chain;
  • Harvest Finance (FARM) на BNB Chain;
  • Travala (AVA) на Ethereum;
  • Spell Token (SPELL) на Avalanche;
  • Beefy.Finance (BIFI) на Fantom Network;
  • Alpaca Finance (ALPACA) на Fantom Network.

Binance не уточнила причини свого рішення. Воно діятиме до наступного повідомлення торгової платформи.

Представники компанії додали, що користувачі, як і раніше, можуть депонувати та виводити токени через інші мережі, що підтримуються біржею.

У Великій Британії підтримали законопроект про конфіскацію криптовалют

Палата лордів Великобританії схвалила проект закону про вилучення та заморожування цифрових активів, пов'язаних зі злочинною діяльністю.

Ініціативу висунули ще у вересні 2022 року. У жовтні законодавці внесли поправки, які спрощують конфіскацію криптовалют у справах фінансування тероризму. Перед остаточним набранням чинності документ має пройти через Палату громад.

Законопроект про економічні злочини та корпоративну прозорість наділяє правоохоронців повноваженнями терміново блокувати злочинні транзакції, а суди отримують можливість вимагати вилучення коштів.

Щоб виявляти незаконну діяльність, влада Великобританії призначила радників з питань цифрових активів для консультування поліції та інших органів правопорядку.

У заяві, опублікованій напередодні перших слухань, влада згадала, що нові закони закріплять репутацію Великобританії як сприятливого місця для процвітання законного бізнесу і усунуть джерела незаконних доходів.

У рамках протидії фінансовим злочинам правила вимагають реєстрації компаній та підтвердження особи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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jakiro
jakiro
6 липня 2023, 12:43
#
Ше напишіть шо SAXO Bank попросив українських юзерів на вихід до 2024 року!
«We are writing to give you early notification that we have thoroughly reviewed the list of countries that we do business in and, consequently, we have decided to end our service in a number of countries, including your country, Ukraine.

We will be sending a formal termination notification before the end of the year.»
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