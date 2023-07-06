В Данії Saxo Bank зобов'язали згорнути торгівлю криптовалютою: що нового на ринку цифрових валют

Влада Данії зобов'язала Saxo Bank згорнути торгівлю криптовалютою — Bloomberg

Служба фінансового нагляду Данії зобов'язала місцевий Saxo Bank до кінця 2024 ліквідувати свої позиції в цифрових активах. Про це повідомляє Bloomberg.

Регулятор пояснив, що власні операції з криптовалютами не належать до списку дозволених видів діяльності для фінансових установ.

Saxo Bank запустив платформу для торгівлі клієнтами криптовалютами. З метою хеджування організація додала на баланс неназвану суму у цифрових активах.

Нові правила, що стосуються крипторинків, набудуть чинності наприкінці 2024 року, тому область «поки що залишається нерегульованою», нагадали у FSA.

Провідний банк Сінгапуру DBS Bank додав підтримку цифрового юаня

Найбільший сінгапурський банк DBS Bank відкрив для клієнтів можливість отримувати платежі у цифровому юані (e-CNY).

Нещодавно запущена компанією платформа дозволяє мерчантам автоматично переказувати суми в китайській CBDC на банківські депозитні рахунки. За заявою банку щонайменше один клієнт вже скористався опцією.

У лютому DBS Bank заявив про плани подати заявку на отримання ліцензії для надання криптовалютних послуг у Гонконгу — автономному районі КНР.

У Сінгапурі банк має схвалення регулятора з 2021 року. Фінансова компанія запустила у місті-державі орієнтовану на інституціональних інвесторів криптоторгівельну платформу DDEx.

Binance призупиняє підтримку введення та виведення токенів, пов'язаних з проектом Multichain

З 7 липня криптовалютна біржа Binance призупинить підтримку введення та виведення кількох токенів після травневого інциденту з кроссчейн-проектом Multichain.

Блокування торкнулося монет, створених проблемним протоколом у різних мережах:

Polkastarter (POLS) на BNB Chain;

Alchemy Pay (ACH) на BNB Chain;

SuperVerse (SUPER) на BNB Chain;

Harvest Finance (FARM) на BNB Chain;

Travala (AVA) на Ethereum;

Spell Token (SPELL) на Avalanche;

Beefy.Finance (BIFI) на Fantom Network;

Alpaca Finance (ALPACA) на Fantom Network.

Binance не уточнила причини свого рішення. Воно діятиме до наступного повідомлення торгової платформи.

Представники компанії додали, що користувачі, як і раніше, можуть депонувати та виводити токени через інші мережі, що підтримуються біржею.

У Великій Британії підтримали законопроект про конфіскацію криптовалют

Палата лордів Великобританії схвалила проект закону про вилучення та заморожування цифрових активів, пов'язаних зі злочинною діяльністю.

Ініціативу висунули ще у вересні 2022 року. У жовтні законодавці внесли поправки, які спрощують конфіскацію криптовалют у справах фінансування тероризму. Перед остаточним набранням чинності документ має пройти через Палату громад.

Законопроект про економічні злочини та корпоративну прозорість наділяє правоохоронців повноваженнями терміново блокувати злочинні транзакції, а суди отримують можливість вимагати вилучення коштів.

Щоб виявляти незаконну діяльність, влада Великобританії призначила радників з питань цифрових активів для консультування поліції та інших органів правопорядку.

У заяві, опублікованій напередодні перших слухань, влада згадала, що нові закони закріплять репутацію Великобританії як сприятливого місця для процвітання законного бізнесу і усунуть джерела незаконних доходів.

У рамках протидії фінансовим злочинам правила вимагають реєстрації компаній та підтвердження особи.