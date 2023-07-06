Курс валют на 6 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 6 липня, курс долара на готівковому ринку додав 5 копійок у купівлі та подешевшав на 5 копійок продажу. Євро подешевшало у купівлі на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок.

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В обмінниках долар не змінився купівлі та у продажу. Курс євро втратив 5 копійок у купівлі, та не змінився у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,35 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,00 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,25, євро — 40,65−40,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,73−40,12 грн/євро.

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