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6 липня 2023, 10:22 Читать на русском

Річна інфляція у росії прискорилася до 3,43%

Річна інфляція в росії з 27 червня по 3 липня прискорилася до 3,43% проти 3,21% 20−26 червня, випливає з даних Мінекономрозвитку.

Річна інфляція в росії з 27 червня по 3 липня прискорилася до 3,43% проти 3,21% 20−26 червня, випливає з даних Мінекономрозвитку.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилися ціни на продуктиЗа тиждень 27 червня — 3 липня, за даними росстату, зросли ціни на цукор-пісок на 1,1%, на м'ясо курей та курячі яйця на 0,7%.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни на продукти

За тиждень 27 червня — 3 липня, за даними росстату, зросли ціни на цукор-пісок на 1,1%, на м'ясо курей та курячі яйця на 0,7%.

Також подорожчали вермішель (+0,5%), печиво, чорний чай (+0,4%), баранина, борошно, рис, обіди в їдальні та кафе (+0,3%), ковбаса, сосиски, сухі суміші для дитячого харчування (+0,2%), яловичина, свинина, риба, морозиво, молоко, сир та сіль (+0,1%).

Читайте: Доходи росії від продажу нафти і газу впали більш ніж на чверть

Серед непродовольчих товарів зросли ціни на телевізори (+1,1%), деревостружкові та орієнтовано-стружкові плити (+0,9%), смартфони, чоловічі шкарпетки (+0,5%), жіночі колготки (+0,4%), дошки обрізні (+0,3%), шампуні (+0,2%), вітчизняні легкові автомобілі та сигарети з фільтром (+0,1%).

Нагадаємо

Війна росії проти України лягає важким тягарем на російську скарбницю на тлі зростання витрат на фінансування військової агресії кремля, тоді як економіка країни перебуває під санкціями Заходу.

Податки від нафтогазової галузі залишаються ключовим джерелом доходів, хоча нині вони становлять менше третини надходжень до російського бюджету.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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6 липня 2023, 10:49
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