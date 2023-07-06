Аналітики назвали наступного кандидата на капіталізацію у $3 трильйони

Завдяки ажіотажу навколо використання штучного інтелекту Microsoft незабаром стане наступною компанією, капіталізація якої перевищить $3 трлн. Про це заявив аналітик Wedbush Ден Айвз, пише CNBC.

► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини Прогнози аналітика Аналітик спрогнозував зростання ринкової вартості Microsoft до $3 трлн на початку 2024 року.

Минулого тижня Apple стала першою компанією, яка завершила торговий день із капіталізацією $3 трлн. На думку Дена Айвза, бум навколо штучного інтелекту означає, що Microsoft незабаром піде за нею. Він вважає, що компанія має досягти такої вартості на початок наступного року. Читайте: Bloomberg заявив про можливість Apple стати першою компанією дорожчою за $3 трильйони