Завдяки ажіотажу навколо використання штучного інтелекту Microsoft незабаром стане наступною компанією, капіталізація якої перевищить $3 трлн. Про це заявив аналітик Wedbush Ден Айвз, пише CNBC.
Аналітики назвали наступного кандидата на капіталізацію у $3 трильйони
► Читайте сторінку «Мінфін» у фейсбуці: головні фінансові новини
Прогнози аналітика
Аналітик спрогнозував зростання ринкової вартості Microsoft до $3 трлн на початку 2024 року.
Минулого тижня Apple стала першою компанією, яка завершила торговий день із капіталізацією $3 трлн. На думку Дена Айвза, бум навколо штучного інтелекту означає, що Microsoft незабаром піде за нею. Він вважає, що компанія має досягти такої вартості на початок наступного року.
Читайте: Bloomberg заявив про можливість Apple стати першою компанією дорожчою за $3 трильйони
Нагадаємо
Microsoft вклала близько $1 млрд у компанію OpenAI, розробника чат-бота ChatGPT, який здатний працювати в діалоговому режимі, підтримуючи запити природними мовами.
В результаті Microsoft отримуватиме прибуток від цієї компанії. Хмарний бізнес Microsoft Azure є потенційним бенефіціаром зростання ажіотажу навколо ШІ, оскільки все більше компаній впроваджують методи штучного інтелекту разом з більш інтенсивним використанням серверів.
Коментарі