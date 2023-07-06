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6 липня 2023, 10:00 Читать на русском

Аналітики назвали наступного кандидата на капіталізацію у $3 трильйони

Завдяки ажіотажу навколо використання штучного інтелекту Microsoft незабаром стане наступною компанією, капіталізація якої перевищить $3 трлн. Про це заявив аналітик Wedbush Ден Айвз, пише CNBC.

Завдяки ажіотажу навколо використання штучного інтелекту Microsoft незабаром стане наступною компанією, капіталізація якої перевищить $3 трлн.

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Прогнози аналітика

Аналітик спрогнозував зростання ринкової вартості Microsoft до $3 трлн на початку 2024 року.

Минулого тижня Apple стала першою компанією, яка завершила торговий день із капіталізацією $3 трлн. На думку Дена Айвза, бум навколо штучного інтелекту означає, що Microsoft незабаром піде за нею. Він вважає, що компанія має досягти такої вартості на початок наступного року.

Читайте: Bloomberg заявив про можливість Apple стати першою компанією дорожчою за $3 трильйони

Нагадаємо

Microsoft вклала близько $1 млрд у компанію OpenAI, розробника чат-бота ChatGPT, який здатний працювати в діалоговому режимі, підтримуючи запити природними мовами.

В результаті Microsoft отримуватиме прибуток від цієї компанії. Хмарний бізнес Microsoft Azure є потенційним бенефіціаром зростання ажіотажу навколо ШІ, оскільки все більше компаній впроваджують методи штучного інтелекту разом з більш інтенсивним використанням серверів.

Джерело: Мінфін
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