Bloomberg заявило про можливість Apple стати першою компанією дорожчою за $3 трильйони

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 травня 2023, 18:26 Читать на русском

Bloomberg заявило про можливість Apple стати першою компанією дорожчою за $3 трильйони

Американська Apple рухається до того, щоб подолати позначку $3 трлн із капіталізації, написав Bloomberg. За його підрахунками, акції Apple з початку року подорожчали на 35%, а ринкова вартість збільшилася на $690 млрд. Наразі капіталізація Apple становить майже $2,76 трлн.

Американська Apple рухається до того, щоб подолати позначку $3 трлн із капіталізації, написав Bloomberg.
Фото: vesti.ua

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вартість Apple

Ринкова вартість Apple вже перевищувала $3 трлн: 3 січня 2022 року в ході торгів вона першою у світі піднялася вище за цю позначку. Компанія тоді коштувала більше, ніж вся економіка Великобританії чи весь фондовий ринок Німеччини.

Проте закінчити торговий день вище за рівень $3 трлн компанія не змогла, після чого її акції розпочали період падіння. Через рік після рекорду ринкова капіталізація Apple опустилася нижче за $2 трлн. Загалом за 2022 рік акції компанії втратили 27% вартості, зазначив Bloomberg.

Читайте: Як купити акції Apple та Tesla без відкриття рахунку у іноземного брокера

Що приваблює інвестора

Інвесторів приваблює стійкість виручки Apple та великий грошовий потік, написав Bloomberg. Папері компанії віддають перевагу хедж-фондам, інституційним і роздрібним інвесторам і одному з найвідоміших інвесторів світу — мільярдеру Уоррену Баффету.

У 2022 році інвестори загалом обирають папери найбільших компаній через побоювання щодо можливої рецесії, краху американських банків та рівня стелі держборгу США. Водночас залишаються питання щодо вартості Apple, яка зараз у 28 разів більша за прогнозовані доходи компанії, а папери торгуються з преміумом до ринку, зазначив Bloomberg.

Коли компанія працює добре, люди можуть думати, що вона є невразливою до ризиків, і зараз проявляються позитивні сторони, тому що компанія показує відмінні результати, зазначив старший інвестиційний директор компанії IndexIQ Саль Бруно.

«Але щоразу, коли ми бачили сплеск концентрації ринку в минулому, нічим добрим це не закінчувалося. Якщо вона [Apple] спіткнеться або з'явиться почуття, що вона стала переоціненою, буде більшим ризик для всього ринку», — попередив експерт. Зараз Apple становить 7,5% від індексу S&P 500 Index — рівень, який останніми роками ставав піком для компаній, додав Bloomberg.

Нагадаємо

На початку травня Apple відзвітувала, що у другому кварталі 2023 року отримала $51,3 млрд від продажів iPhone: це на 1,5% більше, ніж рік тому, і є рекордом за березневий квартал, говорив гендиректор Apple Тім Кук.

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті .

Промокод 10% знижка: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Віталій Полтенко и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами