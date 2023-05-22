Bloomberg заявило про можливість Apple стати першою компанією дорожчою за $3 трильйони

Американська Apple рухається до того, щоб подолати позначку $3 трлн із капіталізації, написав Bloomberg. За його підрахунками, акції Apple з початку року подорожчали на 35%, а ринкова вартість збільшилася на $690 млрд. Наразі капіталізація Apple становить майже $2,76 трлн.

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Вартість Apple

Ринкова вартість Apple вже перевищувала $3 трлн: 3 січня 2022 року в ході торгів вона першою у світі піднялася вище за цю позначку. Компанія тоді коштувала більше, ніж вся економіка Великобританії чи весь фондовий ринок Німеччини.

Проте закінчити торговий день вище за рівень $3 трлн компанія не змогла, після чого її акції розпочали період падіння. Через рік після рекорду ринкова капіталізація Apple опустилася нижче за $2 трлн. Загалом за 2022 рік акції компанії втратили 27% вартості, зазначив Bloomberg.

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Що приваблює інвестора

Інвесторів приваблює стійкість виручки Apple та великий грошовий потік, написав Bloomberg. Папері компанії віддають перевагу хедж-фондам, інституційним і роздрібним інвесторам і одному з найвідоміших інвесторів світу — мільярдеру Уоррену Баффету.

У 2022 році інвестори загалом обирають папери найбільших компаній через побоювання щодо можливої рецесії, краху американських банків та рівня стелі держборгу США. Водночас залишаються питання щодо вартості Apple, яка зараз у 28 разів більша за прогнозовані доходи компанії, а папери торгуються з преміумом до ринку, зазначив Bloomberg.

Коли компанія працює добре, люди можуть думати, що вона є невразливою до ризиків, і зараз проявляються позитивні сторони, тому що компанія показує відмінні результати, зазначив старший інвестиційний директор компанії IndexIQ Саль Бруно.

«Але щоразу, коли ми бачили сплеск концентрації ринку в минулому, нічим добрим це не закінчувалося. Якщо вона [Apple] спіткнеться або з'явиться почуття, що вона стала переоціненою, буде більшим ризик для всього ринку», — попередив експерт. Зараз Apple становить 7,5% від індексу S&P 500 Index — рівень, який останніми роками ставав піком для компаній, додав Bloomberg.

Нагадаємо

На початку травня Apple відзвітувала, що у другому кварталі 2023 року отримала $51,3 млрд від продажів iPhone: це на 1,5% більше, ніж рік тому, і є рекордом за березневий квартал, говорив гендиректор Apple Тім Кук.

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