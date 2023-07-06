FlixBus відкрив прямий маршрут з України до аеропорту Кракова

Оператор автобусних перевезень FlixBus запустив нову лінію Трускавець — Катовіце, яка проходить через Львів і Краків із заїздом до аеропорту Кракова. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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Графік руху

Рейс N3234 також проходить через українські міста Дрогобич і Стрий та через польські міста Жешув і Тарнув.

Аеропорт «Краків-Баліце ім. Іоана Павла ІІ» вперше з’явилися в українській мережі FlixBus, раніше доїхати до нього можна було тільки рейсом із пересадкою.

Відправлення нової лінії відбуваються щоденно. З Трускавця автобус відправляється о 18:35, о 20:40 — зі Стрийського автовокзалу Львова та о 21:15 з львівського автовокзалу «Двірцевий», прибуваючи до Кракова о 5:45 ранку наступного дня, до аеропорту Кракова о 6:20, до Катовіце — о 7:30 ранку.

Відправлення в зворотному напрямку з Катовіце — о 22:05, з аеропорту Кракова о 23:15, з автовокзалу Кракова — о 23:50. Відповідно, прибуття до автовокзалу «Двірцевий» у Львові о 9:20, до Стрийського о 9:55, і до Трускавця о 12:00.

Перший рейс відбудеться 14 липня. Автобуси курсуватимуть щоденно. Квитки можна забронювати на сайті, через мобільний застосунок FlixBus або партнерські туристичні агентства.