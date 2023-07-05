Постраждалі від підриву Каховської ГЕС почали отримувати допомогу від держави

Держказначейство вже перерахувало 2,66 млн грн на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області. Таким чином, допомогу від держави у розмірі 5 000 грн на особу отримають перші 532 постраждалих. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Відповідно заяв постраждалих, гроші надійдуть на їхні банківські рахунки.

Учасники міжвідомчої наради щодо грошових виплат населенню, яке постраждало через підрив Каховської ГЕС, обговорили стан реалізації постанови Кабміну про виплати мешканцям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення.

Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що постраждалі від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС почали отримувати грошову допомогу у розмірі 6 600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.