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30 червня 2023, 17:05 Читать на русском

Постраждалі від підтоплення почали отримувати грошову допомогу у розмірі 6600 грн

Постраждалі від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС почали отримувати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Постраждалі від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС почали отримувати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції ООН.
Фото: flickr.com

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Зокрема, фінансову допомогу вже почали отримувати мешканці Миколаївщини.

За 29 червня одноразову грошову допомогу у розмірі 6600 грн від Міжнародної організації з міграції (МОМ) виплатили на загальну суму 105600 грн. Виплати проводить Укрпошта.

Для отримання консультацій та реєстрації необхідно звернутися на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15−48 або на лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813−62−39.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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