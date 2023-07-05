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5 липня 2023, 18:40 Читать на русском

Japan Airlines запускає послугу прокату одягу, щоб пасажири брали менше багажу

Japan Airlines запустила нову послугу, яка допоможе клієнтам зменшити кількість багажу. Авіакомпанія тестує послугу прокату одягу Any Wear, Anywhere, яка дозволяє пасажирам заздалегідь орендувати комплект одягу, який потім можуть доставити до готелю або до помешкання на Airbnb після прибуття до Японії. Про це пише «Бабель» з посиланням на Business Insider.

Japan Airlines запустила нову послугу, яка допоможе клієнтам зменшити кількість багажу.
Фото: freightwaves

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Ідея полягає в тому, що подорожуючи без зайвого багажу, клієнти можуть допомогти скоротити викиди палива, вуглекислого газу і зробити свою подорож більш екологічною.

Зараз авіакомпанія співпрацює із Sumitomo Corporation, яка займатиметься системою бронювання та комплектацією одягу. Наразі послуга доступна протягом пробного періоду з 5 липня цього року до серпня 2024 року.

Можна замовити до девʼяти предметів одягу на термін до двох тижнів. Це включає поєднання верху, низу і верхнього одягу.

Кожен вибір нарядів фільтрується за сезоном, нагодою та розміром, коштує послуга від $28 за пʼять предметів.

Джерело: Мінфін
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