Через санкції на нафту росія втратила $40 мільярдів

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Результати введення санкцій

«Ухвалення санкцій забирає більше часу, ніж хотілося б, але це приводить до тих хороших результатів, які ми бачимо. Тобто, по діамантах мова буде йти про мінімум 3 мільярди на рік, плюс черговий удар по репутації. По цінних металах це знову ж таки будуть 2, 3, 4 млрд на рік, залежно від масштабу заборон. По нафті ми вже бачимо приблизно мінус 40 млрд річного бюджету росії тільки за рахунок ембарго і прайс-кепу», — сказав Власюк.

За його словами, важливо працювати над введенням санкцій проти військово-промислового та енергетичного сектору ворога. Тобто, всі санкції спрямовані або на зменшення можливостей військового потенціалу, або зменшення фінансових надходжень у росію. Зараз також йде робота над впровадженням санкцій проти енергетичної галузі ворога та цінних металів.

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«Ми думаємо, що воно все буде реалізовано. Єдиний нюанс, який завжди турбує всіх партнерів, які запроваджують відповідні санкції, це стабільність світових ринків. Тому вони точно, перш ніж запроваджувати будь-які санкції, хочуть впевнитись, що ринки будуть стабільні. Друге ж, це саме те, що санкція не буде лише лозунгом, а буде максимально, повномірно реалізована», — наголосив радник Офісу Президента.

Він також додав, що Україна продовжує тиснути на партнерів, тому що вважає, що санкцій все ще мало, війна все ще триває, а прайс-кепи для росії все ще можна знижувати.

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