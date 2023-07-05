За пів року до бюджету надійшло податків від грального бізнесу на 3 мільярди — Железняк

За останні шість місяців до бюджету надійшло 2,94 млрд грн податку від діяльності грального бізнесу. Це у 14 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Про це написав перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк у Telegram .

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Скільки надійшло за червень

Зокрема, за червень було зібрано податків на 562 млн грн.

«Результат за шість місяців 2023 року такий: вже 2,94 млрд грн податків. Тобто у 14-ть разів більше ніж за аналогічний період 2022-го», — зазначив він.

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Нагадаємо

За перше півріччя минулого гральний бізнес поповнив бюджет лише 209 млн грн, а більшість операторів використовували спрощену систему оподаткування і «займалися міскодінгом».