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5 липня 2023, 12:47 Читать на русском

За пів року до бюджету надійшло податків від грального бізнесу на 3 мільярди — Железняк

За останні шість місяців до бюджету надійшло 2,94 млрд грн податку від діяльності грального бізнесу. Це у 14 разів більше, ніж за аналогічний період торік. Про це написав перший заступник голови Податкового Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

За останні шість місяців до бюджету надійшло 2,94 млрд грн податку від діяльності грального бізнесу.

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Скільки надійшло за червень

Зокрема, за червень було зібрано податків на 562 млн грн.

«Результат за шість місяців 2023 року такий: вже 2,94 млрд грн податків. Тобто у 14-ть разів більше ніж за аналогічний період 2022-го», — зазначив він.

Читайте: З початку року гральний бізнес сплатив в 4 рази більше податків, ніж за весь 2022 рік

Нагадаємо

За перше півріччя минулого гральний бізнес поповнив бюджет лише 209 млн грн, а більшість операторів використовували спрощену систему оподаткування і «займалися міскодінгом».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
5 липня 2023, 15:18
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Игорный бизнес частично
вывели их тени…

Сейчас занимаются левыми АЗС…

Через время возьмутся
и за обменки без лицензии…

Всему свое время…
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