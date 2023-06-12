З початку року гральний бізнес сплатив в 4 рази більше податків, ніж за весь 2022 рік

За п’ять місяців цього року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу сплатили в чотири рази більше податків, ніж за весь 2022 рік. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

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Скільки сплатили податків

Сплата податкових платежів станом на 1 червня 2023 року склала понад 2,2 млрд грн. Для порівняння — за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн.

Міскодинг

За 2021 рік онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків. У 2022 році це було вже 549,7 млн грн, адже почалося розслідування БЕБ та в кінці року стрімко зросли податкові платежі.

Схему з міскодингом організували посадові особи низки банків, через основний з яких пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.

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Головний підрозділ детективів БЕБ розслідує кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор);

ч. 1, 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом);

ч. 2 статті 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг).

У червні завершена судово-економічна експертиза, яка встановила, що розмір несплачених податкових платежів компаніями, які були задіяні в схемі, склав понад 1,3 млрд грн.

У рамках досудового розслідування було проведено понад 20 обшуків у банківських установах та пов’язаних компаніях, вилучена фінансова документація та перевірено більше тисячі рахунків. Накладено арешт корпоративні права компаній та кошти на рахунках на загальну суму 391 млн грн.

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Букмекерські компанії

Через зібрані докази протиправної діяльності частина букмекерських компаній та онлайн-казино припинила діяльність через втрату ліцензій та накладення санкцій, а решта — почали більш сумлінно ставитися до сплати податків.

У результаті лише податку на прибуток від букмекерської діяльності та онлайн-казино, за п’ять місяців 2023 року сплачено 526,7 млн грн, а загальні податкові платежі перевищили суму у 2,2 млрд грн.