Курс валют на 5 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 5 липня, курс долара на готівковому ринку втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало у купівлі на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок.

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В обмінниках долар втратив 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі, а у продажу 4 копійки.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,40 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,05 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,20−37,26, євро — 40,70−40,91 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,80−40,19 грн/євро.

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