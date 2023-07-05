В ЄС погодили нові правила з заморожування і конфіскації криптоактивів

Рада ЄС погодила нові радикальні заходи з регулювання криптовалют. Про це повідомляється в документі «Пропозиція щодо директиви Європейського парламенту і Ради про повернення і конфіскацію активів», пише Криптомісто.

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Що передбачають нові правила

Нові правила передбачають заморожування і конфіскацію «невстановлених» активів.

На думку членів Ради, наявна система у сфері конфіскації майна потребує оновлення.

Як заявлено, директива спрямована на встановлення мінімальних правил щодо відстеження, ідентифікації, заморожування, конфіскації та управління майном у рамках розглядів у кримінальних справах.

Крім того, директива покликана зміцнити потенціал компетентних органів щодо позбавлення злочинців доходу від нелегальної діяльності.

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У документі зазначено, що майно, яке може бути заморожене і конфісковане, повинно охоплювати всі форми власності, включно з криптоактивами, у разі, якщо немає доказів того, що їх було придбано законним шляхом, або якщо власник активу пов’язаний із причетними до злочинних організацій людьми.

Крім того, власники «невстановлених» активів повинні будуть довести, що вартість їхнього майна не є невідповідною їхнім законним доходам.

Нагадаємо

У травні поточного року ЄС погодив нові правила AML під час переказу криптовалюти, а також затвердив закон «Про ринки криптоактивів» (Markets in Crypto Assets, MiCA), який повністю набуде чинності на всій території блоку до 2025 року.

Документ зобов’яже компанії отримувати ліцензії, а емітентів стейблкоїнів, крім цього, мати резерви, що дорівнюють обсягу випущених монет.