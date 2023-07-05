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5 липня 2023, 8:53 Читать на русском

Нідерланди виділяють Україні другий пакет допомоги. Сума — 118 мільйонів євро

Нідерланди виділяють понад 118 мільйонів євро на новий пакет допомоги Україні. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

Нідерланди виділяють понад 118 мільйонів євро на новий пакет допомоги Україні.
Фото: pixabay.com

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Новий пакет підтримки

«Нідерланди виділяють понад 118 мільйонів євро на новий пакет підтримки України. Це вже другий пакет підтримки цього року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 83 мільйони євро підуть на відбудову й охорону здоров'я України.

Також Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро на екстрену допомогу після руйнування дамби на Херсонщині.

Читайте: Нідерланди виділили ЄБРР 40 мільйонів євро грантів для України

Ще 25 мільйонів євро підуть на субсидії для компаній, підприємств і громадських організацій, щоб сприяти реконструкції та відновленню, передусім у сферах сільського господарства, водопостачання й охорони здоров'я. З вересня компанії та громадські організації можуть подаватись на гранти.

Нагадаємо

Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) виділили банку 40 млн євро у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.

Джерело: Мінфін
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