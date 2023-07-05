Нідерланди виділяють Україні другий пакет допомоги. Сума — 118 мільйонів євро

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Новий пакет підтримки

«Нідерланди виділяють понад 118 мільйонів євро на новий пакет підтримки України. Це вже другий пакет підтримки цього року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 83 мільйони євро підуть на відбудову й охорону здоров'я України.

Також Нідерланди виділяють 10 мільйонів євро на екстрену допомогу після руйнування дамби на Херсонщині.

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Ще 25 мільйонів євро підуть на субсидії для компаній, підприємств і громадських організацій, щоб сприяти реконструкції та відновленню, передусім у сферах сільського господарства, водопостачання й охорони здоров'я. З вересня компанії та громадські організації можуть подаватись на гранти.

Нагадаємо

Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) виділили банку 40 млн євро у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.