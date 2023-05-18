Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) у середу виділили банку 40 млн євро у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Нідерланди виділили ЄБРР 40 мільйонів євро грантів для України
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«Донорська підтримка України через ЄБРР продовжує зростати і становить близько 1,5 млрд євро», — зазначається в релізі банку.
ЄБРР нагадав, що цей внесок слідує за грантом 70 млн євро для підтримки кредиту банку «Укренерго».
Крім того, Нідерланди надали гарантії в розмірі 25 млн євро для підтримки приватних компаній, які працюють у критично важливих сферах сільськогосподарського сектора України, включно із сільським господарством, харчовою промисловістю, транспортом та імпортом.
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ЄБРР нагадав, що зобов'язався надати фінансування в розмірі 3 млрд євро протягом 2022−2023 років у партнерстві з міжнародними донорами, щоб допомогти зберегти функціонування бізнесу та економіки України.
У 2022 році банк спрямував 1,7 млрд євро на підтримку України, а також залучив 200 млн євро безпосередньо від партнерських фінансових установ.
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