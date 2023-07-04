Торгова асоціація сектора банківських та фінансових послуг Великобританії UK Finance порекомендувала Банку Англії обмежити володіння цифровим фунтом (CBDC) для приватних користувачів до 5 000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Times.
Британська фінансова асоціація запропонувала обмежити володіння цифровим фунтом
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Організація стверджує, що інакше це призведе до масового відтоку депозитів із фінансових установ.
Заява UK Finance є відповіддю на рекомендації уряду Великобританії, яка запропонувала встановити ліміт на зберігання коштів у цифровому фунті на рівні 10 000−20 000 фунтів стерлінгів.
Асоціація додала, що владі потрібно позначити чітку мету застосування нового платіжного засобу.
«З консультації неясно, яке місце на ринку має зайняти цифрова валюта центрального банку», — зазначили в UK Finance.
Читайте також: Visa та Microsoft приєдналися до CBDC у Бразилії
Нагадаємо
Цього року у Великій Британії випустили консультаційний документ, в якому були описані функції майбутньої CBDC.
Згідно з цим документом, цифровий фунт використовуватиметься нарівні з готівкою «для використання домашніми господарствами та підприємствами у повсякденних платежах».
Коментарі