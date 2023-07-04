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4 липня 2023, 18:29 Читать на русском

Британська фінансова асоціація запропонувала обмежити володіння цифровим фунтом

Торгова асоціація сектора банківських та фінансових послуг Великобританії UK Finance порекомендувала Банку Англії обмежити володіння цифровим фунтом (CBDC) для приватних користувачів до 5 000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Times.

Торгова асоціація сектора банківських та фінансових послуг Великобританії UK Finance порекомендувала Банку Англії обмежити володіння цифровим фунтом (CBDC) для приватних користувачів до 5 000 фунтів стерлінгів.
Фото: pixabay.com

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Організація стверджує, що інакше це призведе до масового відтоку депозитів із фінансових установ.

Заява UK Finance є відповіддю на рекомендації уряду Великобританії, яка запропонувала встановити ліміт на зберігання коштів у цифровому фунті на рівні 10 000−20 000 фунтів стерлінгів.

Асоціація додала, що владі потрібно позначити чітку мету застосування нового платіжного засобу.

«З консультації неясно, яке місце на ринку має зайняти цифрова валюта центрального банку», — зазначили в UK Finance.

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Нагадаємо

Цього року у Великій Британії випустили консультаційний документ, в якому були описані функції майбутньої CBDC.

Згідно з цим документом, цифровий фунт використовуватиметься нарівні з готівкою «для використання домашніми господарствами та підприємствами у повсякденних платежах».

Джерело: Мінфін
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