Британська фінансова асоціація запропонувала обмежити володіння цифровим фунтом

Торгова асоціація сектора банківських та фінансових послуг Великобританії UK Finance порекомендувала Банку Англії обмежити володіння цифровим фунтом (CBDC) для приватних користувачів до 5 000 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє The Times.

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Організація стверджує, що інакше це призведе до масового відтоку депозитів із фінансових установ.

Заява UK Finance є відповіддю на рекомендації уряду Великобританії, яка запропонувала встановити ліміт на зберігання коштів у цифровому фунті на рівні 10 000−20 000 фунтів стерлінгів.

Асоціація додала, що владі потрібно позначити чітку мету застосування нового платіжного засобу.

«З консультації неясно, яке місце на ринку має зайняти цифрова валюта центрального банку», — зазначили в UK Finance.

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Нагадаємо

Цього року у Великій Британії випустили консультаційний документ, в якому були описані функції майбутньої CBDC.

Згідно з цим документом, цифровий фунт використовуватиметься нарівні з готівкою «для використання домашніми господарствами та підприємствами у повсякденних платежах».