НБУ оштрафував ще одну фінансову компанію

Національний банк наклав штраф у розмірі 34 000 грн на ТОВ «ФК «Ріальто» (ЄДРПОУ 43492595). Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Причина штрафу

Штраф було накладено у зв’язку з ненаданням компанією необхідної інформації та навмисним наданням недостовірних даних на запит Національного банку.

Таке рішення ухвалене 4 липня 2023 року за результатами інспекційної перевірки НБУ і набирає чинності з 5 липня 2023 року.

Сплатити штраф ТОВ «ФК «Ріальто» зобов'язане протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ знову оштрафував Moneyveo. Цього разу сума штрафу становить 766,7 тисячі гривень.