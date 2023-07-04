Україна за перше півріччя отримала міжнародну допомогу у вигляді грантів майже на 270 мільярдів гривень

За січень-червень 2023 року Україна отримала міжнародної допомоги у вигляді грантів на 269,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Важливим джерелом доходів державного бюджету у січні-червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 269,6 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Найбільший донор

Найбільшим донором грантової підтримки у січні-червні 2023 року є США (263 млрд грн).

Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 6,4 млрд грн.

Кошти були спрямовані до держбюджету України через Цільовий фонд Світового банку у рамках проєкту PEACE.

Загальний фонд Держбюджету

У червні 2023 року до загального фонду Державного бюджету надійшло 133,7 млрд грн.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

28,7 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів,

17,5 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,9 млрд грн, відшкодовано — 10,3 млрд грн),

15 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору,

8,8 млрд грн — акцизного податку,

4,5 млрд грн — рентної плати за користування надрами,

2,6 млрд грн — ввізного та вивізного мита,

2,3 млрд грн — податку на прибуток підприємств.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 101,1% (+0,6 млрд грн), Державною митною службою-106,8% (+2,0 млрд грн).

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у червні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 44,4 млрд гривень. Кошти надійшли від США та Фінляндії.

Всього за січень-червень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 869,4 млрд гривень.

Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — червень 2023 року становили 879,1 млрд грн.

«Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — червень 2023 року становили 879,1 млрд грн, або 82,9 % від запланованих на цей період», — йдеться в повідомленні.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 285,7 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 97,4 млрд грн ($1 963,8 млн та 640,9 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 130,0 млрд грн.

Зазначається, що платежі з погашення державного боргу за січень — червень 2023 року склали 246,1 млрд грн (96,6 % плану), платежі з обслуговування — 116,8 млрд грн (89,2 % плану).

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