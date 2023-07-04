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4 липня 2023, 15:27 Читать на русском

Великобританія заборонила витрачати гроші від продажу «Челсі» за межами України

Влада Великої Британії заборонила витрачати 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд), які російський олігарх Роман Абрамович отримав від продажу футбольного клубу «Челсі», за межами України. Про це голова британського фонду допомоги постраждалим від війни в Україні Майк Пенроуз написав у статті для видання The Times.

Влада Великої Британії заборонила витрачати 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,9 млрд), які російський олігарх Роман Абрамович отримав від продажу футбольного клубу «Челсі», за межами України.
Фото: novynarnia.com

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«Після продажу „Челсі“ отримані гроші було передано нашому фонду, щоб допомогти „всім жертвам війни в Україні та її наслідків“, умови згодом були прописані в документах про продаж, затверджених урядом. Через рік уряд повідомляє фонду, що за домовленістю з ЄС подаровані гроші передадуть лише за умови, якщо ми погодимося обмежити витрати в межах географічних кодонів України», — заявив Пенроуз.

Він вказує, що в такому випадку фонд не зможе розглядати запити на допомогу українським біженцям та родинам, які їх приймають.

Два тижні тому газета Daily Mail повідомила, що Абрамович не підписує угоду про виділення Україні грошей від продажу «Челсі», бо хоче, щоб частина грошей пішла «росіянам, які постраждали від війни». Ні британський уряд, ні Європейська комісія на такий крок не погодяться, поки проти Росії діють санкції.

Пенроуз наполягає, що формулювання «всі жертви війни в Україні та її наслідків» запропонував саме він, а не Абрамович.

«Хід війни, а разом з ним — і гуманітарні потреби, може змінюватися. Як показали нещодавні заворушення в Росії, ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, включно зі збільшенням потоку біженців через посилення бойових дій. У такому випадку допомога фонду, за умовами (британського, ред.) уряду та ЄС, повинна зупинятися, щойно біженці залишають Україну. Багато жертв, які отримують гуманітарну допомогу, переважно жінки та діти, йдуть саме цим шляхом», — заявив Пенроуз.

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Він також сказав, що непрямими жертвами російсько-української війни є «величезна кількість людей» в інших країнах — від Молдови до Сомалі.

Окремо глава фонду зазначив, що організація і так не могла б виділяти гроші установам, пов'язаним з урядами Росії або Білорусі. Для регулювання цього питання вже є санкції проти РФ.

Нагадаємо

Абрамович був змушений продати «Челсі» минулого року, знаючи, що на нього чекають санкції. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а після витрат, пов'язаних з угодою, залишилося 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Ці кошти залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії, що належить компанії Fordstam, підконтрольній Абрамовичу, і британське МЗС ще не дало зеленого світла для переказу цих грошей.

Джерело: Мінфін
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