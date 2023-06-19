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19 червня 2023, 10:05 Читать на русском

Абрамович відмовляється передавати Україні гроші від продажу «Челсі» — ЗМІ

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Російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу постраждалим в Україні від російської війни 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу «Челсі».
Російський олігарх Роман Абрамович відмовляється підписувати угоду про передачу постраждалим в Україні від російської війни 2,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу «Челсі». Про це пише британське видання Daily Mail.

Що відомо

«2,3 млрд фунтів стерлінгів, виручені від продажу „Челсі“ більше року тому, можуть не дійти до жертв війни росії проти України в цьому році, а можливо, й взагалі. Схоже, проблема полягає в тому, що Роман Абрамович хоче, щоб значна частина цих грошей пішла в росію, а точніше — росіянам, які постраждали від конфлікту. Ані британський уряд, ані Єврокомісія не погодяться на такий крок», — йдеться у повідомленні.

За даними виданням, попри те, що Абрамович сам перебуває під санкціями через свою близькість до режиму Путіна, він має «підписати» передачу цих коштів. Але досі олігарх відмовлявся це зробити, «оскільки хоче, щоб гроші були розподілені між росією та Україною».

Читайте:Британія хоче передати заморожені $2,8 мільярда Абрамовича Україні

Джерела в британському МЗС підтвердили Daily Mail, що наразі ситуація є саме такою, вказавши також на слова міністра Джеймса Клеверлі, який минулого тижня заявив, що немає впевненості, що гроші будуть до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця.

«Ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до того, як знову настануть суворі зимові умови, але поки що немає жодних гарантій, що це станеться», — сказав Клеверлі.

Нагадаємо

Абрамович був змушений продати «Челсі» минулого року, знаючи, що на нього чекають санкції. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а після витрат, пов'язаних з угодою, залишилося 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Ці кошти залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії, що належить компанії Fordstam, підконтрольній Абрамовичу, і британське МЗС ще не дало зеленого світла для переказу цих грошей.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
milon
milon
19 червня 2023, 11:58
#
Понимает что максимум 3% пойдет потерпевшим в Украине, остальное как всегда в карман
+
0
zxcvb1979
zxcvb1979
19 червня 2023, 12:23
#
Нет, он просто жадный, был бы щедрый миллиордером бы не стал.
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