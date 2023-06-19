Абрамович відмовляється передавати Україні гроші від продажу «Челсі» — ЗМІ

Що відомо

«2,3 млрд фунтів стерлінгів, виручені від продажу „Челсі“ більше року тому, можуть не дійти до жертв війни росії проти України в цьому році, а можливо, й взагалі. Схоже, проблема полягає в тому, що Роман Абрамович хоче, щоб значна частина цих грошей пішла в росію, а точніше — росіянам, які постраждали від конфлікту. Ані британський уряд, ані Єврокомісія не погодяться на такий крок», — йдеться у повідомленні.

За даними виданням, попри те, що Абрамович сам перебуває під санкціями через свою близькість до режиму Путіна, він має «підписати» передачу цих коштів. Але досі олігарх відмовлявся це зробити, «оскільки хоче, щоб гроші були розподілені між росією та Україною».

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Джерела в британському МЗС підтвердили Daily Mail, що наразі ситуація є саме такою, вказавши також на слова міністра Джеймса Клеверлі, який минулого тижня заявив, що немає впевненості, що гроші будуть до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця.

«Ми сподіваємося, що гроші почнуть надходити в Україну до того, як знову настануть суворі зимові умови, але поки що немає жодних гарантій, що це станеться», — сказав Клеверлі.

Нагадаємо

Абрамович був змушений продати «Челсі» минулого року, знаючи, що на нього чекають санкції. Американський мільярдер Тодд Болі заплатив за клуб 2,5 млрд фунтів стерлінгів, а після витрат, пов'язаних з угодою, залишилося 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Ці кошти залишаються на замороженому банківському рахунку у Великій Британії, що належить компанії Fordstam, підконтрольній Абрамовичу, і британське МЗС ще не дало зеленого світла для переказу цих грошей.