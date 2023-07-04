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4 липня 2023, 13:48 Читать на русском

Підвищення «мінімалки»: скільки зароблятимуть українці у Польщі з 1 липня

З 1 липня відбулося друге за рік зростання мінімальних зарплат у Польщі. Це означає, що мінімальні оклади та погодинні ставки для українців в Польщі також зросли на 110 злотих брутто (майже на 1 тис. грн) — до 3 600 злотих брутто (орієнтовно 2783 злотих нетто — приблизно 25,3 тис. грн) для тих, хто працює за трудовим договором. Про це йдеться у повідомленні міграційної платформи EWL.

З 1 липня відбулося друге за рік зростання мінімальних зарплат у Польщі.
Фото: depositphotos.com

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Як зміниться «мінімалка»

Мінімальна ставка на годину для працюючих за договором доручення нині складає — 23,50 злотих брутто (210 грн). У місяць це відповідно — 4700 -5875 злотих залежно від кількості відпрацьованих годин — повідомляють у Міграційній платформі EWL (це орієнтовно 42,6−53,2 тис.грн).

Найбільше вакансій для українців без обов’язку знання польської мови та досвіду наразі пропонують у сфері логістики (це робота з комплектацією та пакуванням посилок на складах одягу та продуктових складах) — такі вакансії є на території всієї країни.

Найбільше їх у Нижньосілезькому (з центром у Вроцлаві), Поморському (Ґданськ), Великопольському (Познань) і Мазовецькому (Варшава) воєводствах. У середньому можна заробити від 5500 до 6800 злотих (49,8 -61,6 тис.грн) залежно від кількості робочих годин.

Читайте: Українцям за сезонну роботу у Польщі платять більше, ніж торік. Найпопулярніші вакансії

Багато роботи на підприємствах харчової і переробної промисловості. Йдеться про пакування яєць, виготовлення сосисок чи виробництво іншої м’ясної продукції. Підприємства, які пропонують таку роботу, знаходяться переважно у Великопольському воєводстві. Також є вакансії на підприємствах рибної переробки в основному у Поморському регіоні (Ґданськ).

Ближче до кордону з Німеччиною та Словаччиною українцям пропонують вакансії на підприємствах машинобудівної галузі. Це воєводства з центрами у Вроцлаві та Катовіце.

Нагадаємо

Таким чином, від початку року мінімальна зарплата у Польщі зросла майже на 600 злотих. У цьому році розмір мінімального окладу в Польщі вже збільшували у січні - до 3 490 з 3 010 злотих брутто.

Підвищення також впливає на надбавки за роботу в нічний час, оплату паркування, допомогу по вагітності та пологах, лікарняні або вихідну допомогу. Оскільки всі ці виплати розраховуються на основі національного мінімуму.

У 2024 році знову очікується подвійне підвищення мінімальної заробітної плати у Польщі.

Спочатку розмір мінімалки зросте у січні до 4242 злотих брутто за трудовим договором (38,5 тис.грн) і 27,70 злотих брутто погодинно (249 грн). А потім — у липні 2024 року до 4300 злотих брутто (майже 39 тис.грн) і 28,10 злотих брутто погодинно (253 грн).

Джерело: Мінфін
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