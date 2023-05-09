Українцям за сезонну роботу у Польщі платять більше, ніж торік. Найпопулярніші вакансії

Цьогоріч українцям у Польщі платитимуть приблизно на 10% більше ніж торік. Про це пише Gremi Personal.

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Зростання оплати праці

Це пов'язано з підняттям мінімальної заробітної плати у Польщі. Зараз вона — 3410 злотих за місяць, що в еквіваленті 30200 грн. Минулого року було 3100 злотих (27 460 грн)

З урахуванням податків, мінімальна зарплата становить 23474 грн. Польща піднімає рівень мінімальної зарплати двічі на рік, тому у липні цього року ставки збільшаться ще.

Попри значний потік людей з України, в Польщі кількість вакансій більша, ніж попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю.

Топ-10 вакансій

Повар — 44 000

Збірник ягід, фруктів, овочів — 40 000

Помічник повара — 35 000

Кур'єр-водій — 35 000

Мийниця посуду — 33 000

Офіціант — 31000 + чайові

Помічник пекаря -31000

Різноробочий — 31 000

Покоївка/прибиральниця — 30 000

Доглядальник за пенсіонером — 28 000.

Робота у Польщі

Польща також запрошує українців й на постійні роботи, не пов'язані із сезонністю. Найбільше вакансій є у сфері харчової промисловості та логістиці.

За найпростішу роботу, яка не передбачає знання польської та особливих навичок пропонують від 30000 тис. грн. Наразі в Польщі проживає близько 2 млн українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Додамо, що офіційно працевлаштовано 739 тис. українців.