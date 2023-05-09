Цьогоріч українцям у Польщі платитимуть приблизно на 10% більше ніж торік. Про це пише Gremi Personal.
Українцям за сезонну роботу у Польщі платять більше, ніж торік. Найпопулярніші вакансії
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Зростання оплати праці
Це пов'язано з підняттям мінімальної заробітної плати у Польщі. Зараз вона — 3410 злотих за місяць, що в еквіваленті 30200 грн. Минулого року було 3100 злотих (27 460 грн)
З урахуванням податків, мінімальна зарплата становить 23474 грн. Польща піднімає рівень мінімальної зарплати двічі на рік, тому у липні цього року ставки збільшаться ще.
Попри значний потік людей з України, в Польщі кількість вакансій більша, ніж попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю.
Топ-10 вакансій
- Повар — 44 000
- Збірник ягід, фруктів, овочів — 40 000
- Помічник повара — 35 000
- Кур'єр-водій — 35 000
- Мийниця посуду — 33 000
- Офіціант — 31000 + чайові
- Помічник пекаря -31000
- Різноробочий — 31 000
- Покоївка/прибиральниця — 30 000
- Доглядальник за пенсіонером — 28 000.
Робота у Польщі
Польща також запрошує українців й на постійні роботи, не пов'язані із сезонністю. Найбільше вакансій є у сфері харчової промисловості та логістиці.
За найпростішу роботу, яка не передбачає знання польської та особливих навичок пропонують від 30000 тис. грн. Наразі в Польщі проживає близько 2 млн українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Додамо, що офіційно працевлаштовано 739 тис. українців.
Коментарі - 4
Не то что дома! Столько вакансий, столько возможностей! Вот даже прочитать статистику -зарплаты растут, и не просто растут, а с «бешенной» силой!
Живешь в Украине, дома ходишь на работу (ну например кассиром в «НОВУС») а тебе целых 12 тысяч гривен!!! Это же просто сказка -дома, в семье и целых ДВЕНАДЦАТЬ тысяч! А они прутся в ЕС — …туалеты мыть за три копейки. (как написал один деятель от «айти»)))