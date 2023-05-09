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9 травня 2023, 14:10 Читать на русском

Українцям за сезонну роботу у Польщі платять більше, ніж торік. Найпопулярніші вакансії

Цьогоріч українцям у Польщі платитимуть приблизно на 10% більше ніж торік. Про це пише Gremi Personal.

Цьогоріч українцям у Польщі платитимуть приблизно на 10% більше ніж торік.
Фото: shoppingpl.com

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Зростання оплати праці

Це пов'язано з підняттям мінімальної заробітної плати у Польщі. Зараз вона — 3410 злотих за місяць, що в еквіваленті 30200 грн. Минулого року було 3100 злотих (27 460 грн)

З урахуванням податків, мінімальна зарплата становить 23474 грн. Польща піднімає рівень мінімальної зарплати двічі на рік, тому у липні цього року ставки збільшаться ще.

Попри значний потік людей з України, в Польщі кількість вакансій більша, ніж попит на них. Найпопулярнішою залишається робота в готельно-ресторанній сфері та на збиранні врожаю.

Топ-10 вакансій

  • Повар — 44 000
  • Збірник ягід, фруктів, овочів — 40 000
  • Помічник повара — 35 000
  • Кур'єр-водій — 35 000
  • Мийниця посуду — 33 000
  • Офіціант — 31000 + чайові
  • Помічник пекаря -31000
  • Різноробочий — 31 000
  • Покоївка/прибиральниця — 30 000
  • Доглядальник за пенсіонером — 28 000.

Робота у Польщі

Польща також запрошує українців й на постійні роботи, не пов'язані із сезонністю. Найбільше вакансій є у сфері харчової промисловості та логістиці.

За найпростішу роботу, яка не передбачає знання польської та особливих навичок пропонують від 30000 тис. грн. Наразі в Польщі проживає близько 2 млн українців, з них 1,5 млн отримали статус тимчасового захисту. Додамо, що офіційно працевлаштовано 739 тис. українців.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 травня 2023, 14:58
#
И кто прется в ту «европу» уже многие «эксперты» написали — рабский труд за «три копейки»!
Не то что дома! Столько вакансий, столько возможностей! Вот даже прочитать статистику -зарплаты растут, и не просто растут, а с «бешенной» силой!
Живешь в Украине, дома ходишь на работу (ну например кассиром в «НОВУС») а тебе целых 12 тысяч гривен!!! Это же просто сказка -дома, в семье и целых ДВЕНАДЦАТЬ тысяч! А они прутся в ЕС — …туалеты мыть за три копейки. (как написал один деятель от «айти»)))
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+45
korvin29
korvin29
9 травня 2023, 15:26
#
С открытием границ мужики массово поедут на заработки в ЕС. Я, как и Один деятель от «айти», тоже в Харькове живу, по вакансиям 8 тыс гривен считается хорошей зарплатой, многие работодатели пытаются платить по 2−3 тыс гривен в месяц.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 травня 2023, 15:35
#
Рассказываю! Город Киев -есть Центральный вокзал, есть ст метро «Вокзальная» каждое утро собираются соискатели «черной» работы. Есть Киевская область, есть в Бориспольском районе три птицефабрики в системе «Наша ряба». И вот менеджер с фабрики набирает людей за 200!!! гривен в день плюс питание на утилизацию отходов! Вот это условия, вот это зарплата, А вы в ЕС, за «длинным рублем» и не стыдно, при такой перспективе?
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0
TAN72
TAN72
9 травня 2023, 16:12
#
Пшеки за такой куш не хотят поработать у себя дома.
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