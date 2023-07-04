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4 липня 2023, 12:45 Читать на русском

У Білорусі планують заборонити обмін криптовалют між фізособами: що нового на ринку цифрових валют

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

У Білорусі хочуть заборонити обмін криптовалют між фізособами

MBД Білорусі працює над законом проектом, який заборонить обмін криптовалют між фізичними особами. На думку правоохоронців, це допоможе боротися з виводом отриманих злочинним шляхом грошей.

За цим відомством, з початку цього року працівники підрозділів по протидії кіберзлочинності припинили діяльність 27 громадян, які надавали нелегальні послуги з обміну криптовалют. Їх сукупний незаконний дохід становив майже 22 мільйони білоруських рублів ($7,3 млн).

Центробанк Сінгапуру зобов'язав усі криптобіржі перевести кошти клієнтів на трасти

До кінця року обслуговуючі користувачів із Сінгапуру біткоін-біржі повинні передати клієнтські цифрові активи трастам у довірче управління. Це випливає із розпорядження місцевого регулятора.

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) винесло подібну рекомендацію на розгляд зацікавлених сторін у жовтні 2022 року перед крахом FTX.

MAS також зобов'яже платформи згорнути лендингові та стейкінгові операції для роздрібних інвесторів. Інституційні та акредитовані інвестори збережуть доступ до цих послуг.

«Самі собою правила не можуть захистити споживачів від усіх втрат, враховуючи надзвичайно високий ризик і спекулятивний характер торгівлі цифровими платіжними токенами», — йдеться у заяві.

ЦБ Сінгапура закликав інвесторів виявляти «граничну обережність» під час подібних операцій.

Влада Таїланду заборонила використання криптовалют для кредитування

Комісія з цінних паперів та бірж Таїланду (SEC) випустила нові правила для постачальників послуг цифрових активів (VASP), спрямовані на захист інвесторів.

Вони забороняють компаніям використовувати клієнтські кошти для кредитування та інвестицій та зобов'язують надати на сайтах адекватні попередження про ризики, пов'язані з торгівлею криптовалютами.

Усі платформи мають відображати повідомлення наступного змісту: «Криптовалюти пов'язані з високим ризиком. Будь ласка, ретельно вивчіть ризики, пов'язані з ними, оскільки є можливість втрати всієї суми інвестицій».

Попереджувальне повідомлення має бути добре видно, і перш ніж клієнти матимуть змогу скористатися послугою, вони повинні підтвердити свою згоду. Нові правила набудуть чинності з 31 липня 2023 року.

Nasdaq оновила заявку на лістинг біткоїн-ETF від BlackRock

Біржа Nasdaq внесла Coinbase як партнера зі спільного спостереження за ринком в оновлену форму 19b-4 для спотового біткоїн-ETF від BlackRock.

Згідно із заявою, Nasdaq досягла попередньої домовленості із криптокомпанією. Остаточну угоду планується укласти на початок торгів.

«Очікується, що Spot BTC SSA стане двосторонньою угодою про обмін спостереженням між Nasdaq і Coinbase, яка має доповнити відповідну програму біржі», — йдеться в документі.

Цей крок пішов слідом за повідомленнями про те, що минулого тижня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) попередила Nasdaq і Cboe щодо поданих заявок на спотові біткоїн-ETF від BlackRock, Fidelity та інших компаній. Регулятор вважав, що вони не були «чіткими та вичерпними».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
4 липня 2023, 13:44
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На думку правоохоронців, це допоможе боротися з виводом отриманих доступним шляхом грошей.

Щось у вас тут с перекладом не склалось. Мабуть малось на увазі «злочинним»?

За цим відомством, з початку цього року працівники підрозділів по протидії кіберзлочинності припинили діяльність 27 громадян, які надавали нелегальні послуги з обміну криптовалют.

Підозрюю що мова йде не про обмін криптовалют, а про купівлю і продаж криптовалют. Бо звідки тоді суми в зайчиках?
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