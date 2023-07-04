Іспанський CaixaBank запускає міжнародні платіжні «гаманці»

CaixaBank стане першим іспанським банком, який запропонує послугу віртуальних валютних рахунків усім компаніям через платформу валютних ринків банку FXNow. Про це пише FinTech Ukraine з посиланням на Electronic Payments Iternational.

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Що пропонуватиме сервіс

Сервіс пропонуватиме віртуальні рахунки компаніям в більш ніж 50 валютних парах з нульовими витратами на відкриття і утримання, щоб допомогти з відправленням та отриманням міжнародних платежів.

Сервіс під назвою FXWallets буде мати типові переваги традиційних банківських рахунків, а також покращену користувацьку взаємодію та швидкість.

Банк оголосив, що FXWallets, який наразі проходить пілотне тестування, стане доступним для всіх зацікавлених клієнтів з вересня цього року через сайт та мобільний додаток банку.

Раніше у цьому році CaixaBank запустила додаток, який перетворює телефони в пристрої POS, дозволяючи продавцям приймати платежі, переглядати історію рахунків, генерувати квитанції та здійснювати повернення коштів з телефону.