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4 липня 2023, 12:23 Читать на русском

Іспанський CaixaBank запускає міжнародні платіжні «гаманці»

CaixaBank стане першим іспанським банком, який запропонує послугу віртуальних валютних рахунків усім компаніям через платформу валютних ринків банку FXNow. Про це пише FinTech Ukraine з посиланням на Electronic Payments Iternational.

CaixaBank стане першим іспанським банком, який запропонує послугу віртуальних валютних рахунків усім компаніям через платформу валютних ринків банку FXNow.
Фото:inventure.com.ua

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Що пропонуватиме сервіс

Сервіс пропонуватиме віртуальні рахунки компаніям в більш ніж 50 валютних парах з нульовими витратами на відкриття і утримання, щоб допомогти з відправленням та отриманням міжнародних платежів.

Сервіс під назвою FXWallets буде мати типові переваги традиційних банківських рахунків, а також покращену користувацьку взаємодію та швидкість.

Банк оголосив, що FXWallets, який наразі проходить пілотне тестування, стане доступним для всіх зацікавлених клієнтів з вересня цього року через сайт та мобільний додаток банку.

Раніше у цьому році CaixaBank запустила додаток, який перетворює телефони в пристрої POS, дозволяючи продавцям приймати платежі, переглядати історію рахунків, генерувати квитанції та здійснювати повернення коштів з телефону.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
4 липня 2023, 12:42
#
Цифрова валюта в тренді:)
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