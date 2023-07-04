Курс валют на 4 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 4 липня, курс долара на готівковому ринку втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро не змінилось у купівлі та у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

В обмінниках долар подорожчав на 1 копійку у купівлі та на 2 копійки у продажу. Курс євро втратив 1 копійку у купівлі, а у продажу додав 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,31−37,32, євро — 40,84−41,02 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,91−40,30 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.