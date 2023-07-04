Статки Маска зросли за день на $11,7 мільярда на тлі зростання акцій Tesla

Акції Tesla зросли на 6,9% у понеділок, 3 липня, до $279,82 за папір на тлі рекордних продажів електромобілів у другому кварталі та зростання виробництва, про які компанія звітувала напередодні. Статки найбагатшої людини світу в списку Forbes зросли за день на 4,92%, або $11,7 млрд, і склали $249,4 млрд, випливає з даних Forbes Real-Time.

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Зростання акцій

Аналітики чекали 445 925 автомобілів, поставлених на ринок за період, що закінчується 30 червня 2023, передає CNBC. Tesla у звіті в неділю 2 липня перевершила цю оцінку більш ніж на 20 000 електромобілів — компанія поставила 466 140 автомобілів у другому кварталі. Звіти автовиробника уважно відстежуються аналітиками та інвесторами.

Акції Tesla зросли більш як удвічі за перші шість місяців 2023 року. Вони закінчили червень на рівні 261,77 дол.

Компанія оптимістично оцінює перспективи свого зростання та залучила кількох конкуруючих автомобільних компаній для використання своєї мережі швидкої зарядки електромобілів.

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Папери компанії залишаються нижчими за пік у листопаді 2021 року, коли за акцію Tesla давали понад $400. Очікується, що інші автомобільні компанії опублікують дані про продаж за другий квартал у середу, 5 липня.

За останній рік Tesla перейшла від списків очікування для багатьох моделей до накопичення запасів. Компанія використовувала низку рекламних тактик — від прямого зниження цін, що є незвичайним для автомобільного бізнесу, до більш традиційних методів, таких як знижки та подарунки.

За даними WSJ, з початку січня ціни на весь модельний ряд компанії у США впали на 14−28% залежно від моделі.