Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми «Конкурентоспроможна економіка України» пропонує українським малим та середнім переробним підприємствам отримати гранти від $75 000 до $150 000 на розвиток. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
До $150 тисяч на розвиток: USAID виділило новий пакет грантів для українського бізнесу
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Що відомо про кредити
Загалом буде надано близько 25 грантів.
Гранти підтримуватимуть малі та середні підприємства у діяльності, що сприяє, зокрема, імпортозаміщенню російської та білоруської продукції.
Також на гранти можуть розраховувати виробники інноваційних продуктів.
Гроші можна витратити й на модернізацію виробництва, скорочення ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць тощо.
Приймання заявок стартує з 3 липня 2023 року і триватиме до 15 грудня 2023 року включно.
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Джерело: Мінфін
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