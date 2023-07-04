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4 липня 2023, 9:46 Читать на русском

До $150 тисяч на розвиток: USAID виділило новий пакет грантів для українського бізнесу

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми «Конкурентоспроможна економіка України» пропонує українським малим та середнім переробним підприємствам отримати гранти від $75 000 до $150 000 на розвиток. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах програми «Конкурентоспроможна економіка України» пропонує українським малим та середнім переробним підприємствам отримати гранти від $75 000 до $150 000 на розвиток.
Фото: golos.com.ua

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Що відомо про кредити

Загалом буде надано близько 25 грантів.

Гранти підтримуватимуть малі та середні підприємства у діяльності, що сприяє, зокрема, імпортозаміщенню російської та білоруської продукції.

Також на гранти можуть розраховувати виробники інноваційних продуктів.

Гроші можна витратити й на модернізацію виробництва, скорочення ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць тощо.

Приймання заявок стартує з 3 липня 2023 року і триватиме до 15 грудня 2023 року включно.

Читайте: З початку року бізнес отримав майже 45 мільярдів доступних кредитів

Джерело: Мінфін
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