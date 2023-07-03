З початку року бізнес отримав майже 45 мільярдів доступних кредитів

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Скільки видано кредитів

«Понад 1300 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за урядовою програмою „Доступні кредити 5−7−9%“ на загальну суму 2,9 млрд грн. З початку 2023 року банки видали бізнесу 12,7 тисяч кредитів на 44,7 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 65,8 тисяч кредитів на 211,7 млрд грн.

Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 61,2 млрд грн та на антивоєнні цілі — 54,3 млрд грн.

На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,5 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу — 16,2 млрд грн, на інвестиційні цілі — 14,7 млрд грн.

Окрім того, аграрії отримали 32,1 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 2,7 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.