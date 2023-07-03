За програмою «Доступні кредити 5−7−9%» банки з початку року видали бізнесу 12,7 тисяч кредитів на 44,7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
З початку року бізнес отримав майже 45 мільярдів доступних кредитів
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Скільки видано кредитів
«Понад 1300 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за урядовою програмою „Доступні кредити 5−7−9%“ на загальну суму 2,9 млрд грн. З початку 2023 року банки видали бізнесу 12,7 тисяч кредитів на 44,7 млрд грн», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 65,8 тисяч кредитів на 211,7 млрд грн.
Найбільше підприємці взяли антикризових кредитів — 61,2 млрд грн та на антивоєнні цілі — 54,3 млрд грн.
На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,5 млрд грн, на поповнення оборотного капіталу — 16,2 млрд грн, на інвестиційні цілі — 14,7 млрд грн.
Окрім того, аграрії отримали 32,1 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 2,7 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.
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Про це сказала заступник міністра аграрної політики та продовольства України Людмила Шемелинець в ефірі телемарафону.
«У 2021 році ми мали середню ціну 32 тисячі гривень за гектар, сьогодні ми маємо 39 тисяч — середня вартість по Україні. Є передові області, де вартість земельних ділянок значно вища. Івано-Франківська область — 74 тисячі гривень, Львівська та Київська — 56 тисяч, Полтавська, Тернопільська — 40 тисяч за гектар», — сказала вона.
За її словами, від старту ринку землі в 2021 році, на сьогодні маємо близько 68 тисяч угод купівлі-продажу та 16 тисяч угод дарування земельних ділянок.
Із 470 тисяч гектарів 150 тисяч уже повернуто в обіг після розмінування. Власники замінованих земельних ділянок звільнені від оподаткування за них.
Заступник міністра вважає, що після війни земельні ділянки в Україні будуть більш інвестиційно привабливими.
«Вартість земельних ділянок зростає і я впевнена, що буде зростати далі», — додала Шемелинець.